Galatasaraylı Mauro Icardi ülkesi Arjantin'e gitti

Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü dinamik ısınmayla başladı. Sonrasında oyuncular 8'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda pas oyununun ardından antrenman çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan sakatlığı bulunan Mauro Icardi, tedavisinin ilk bölümü için ülkesi Arjantin'e giderken tedavinin ikinci kısmına Türkiye'ye dönüşünde sağlık heyeti tarafından devam edilecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Pazartesi günü saat 17.30'da yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.