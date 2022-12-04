Falcao üçlü çektirdi

Sakatlıklarla geçen Galatasaray kariyerinin ardından Rayo Vallecano'nun yolunu tutan Radamel Falcao dün de ağrıları geçmediği için maç kadrosuna alınmadı. "Türkiye'yi ve Galatasaray'ı özledim. Galatasaray taraftarının karşısına çıkacağım için çok heyecanlıyım" diyen Kolombiyalı yıldız, maç öncesi sahaya indi ve tezahüratlar üzerine tribünlere üçlü çektirdi. Falcao taraftarların fotoğraf ve imza isteğini de kırmadı.
Sakatlıklarlageçen Galatasaray kariyerinin ardından Rayo Vallecano'nun yolunu tutan Radamel Falcao dün de ağrıları geçmediği için maç kadrosuna alınmadı. "Türkiye'yi ve Galatasaray'ı özledim. Galatasaray taraftarının karşısına çıkacağım için çok heyecanlıyım" diyen Kolombiyalı yıldız, maç öncesi sahaya indi ve tezahüratlar üzerine tribünlere üçlü çektirdi. Falcao taraftarların fotoğraf ve imza isteğini de kırmadı.