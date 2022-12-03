Haberler Galatasaray Galatasaray 0-1 Rayo Vallecano (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Cimbom'dan kötü prova!

Galatasaray 0-1 Rayo Vallecano (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Cimbom'dan kötü prova!

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Galatasaray, hazırlık karşılaşmasında Rayo Vallecano ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İspanyol temsilcisi 1-0 kazandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 17:52 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 18:23
Galatasaray 0-1 Rayo Vallecano (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Cimbom'dan kötü prova!

Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray, La Liga temsilcisi Rayo Vallecano ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Vallecano 1-0 kazandı.

İspanyol ekibine galibiyeti getiren golü 34. dakikada Andres Martin kaydetti.

Mücadeleye Galatasaray "Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, van Aanholt, Berkan, Baran, Yunus, Juan Mata, Barış Alper ve Gomis." ilk 11'iyle başladı.

Vallecano ise; "Dimitrievski, Lejeune, Balliu, Suarez, Chavarria, Lopez, Valentin, Garcia, Trejo, Andres Martin ve Camello." ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Galatasaray, turnuva kapsamındaki ikinci maçında 6 Aralık Salı günü saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda bir diğer İspanyol ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada ev sahibi Galatasaray, etkili bir atak geliştirdi. Sağ çaprazda topla buluşan Yunus Akgün'ün kalecinin üzerinden aşırıp kaleye yönlendirdiği top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

14. dakikada bu kez Barış Alper Yılmaz, sol kanattan ceza sahası içine katetti. Defans oyuncusunu çalımlayan Barış Alper Yılmaz'ın sol çizgiden sol ayağıyla çektiği şutta kaleci Dimitrievski, topu zorlukla çeldi.

16. dakikada ceza yayı önünde Gomis'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Mata kullandı. Bu oyuncunun sol ayağıyla plasesinde, top yan direğin çok yakınından dışarı çıktı.

34. dakikada konuk ekibin golü geldi. Ceza sahası önünde sol çaprazda topla buluşan Martin'in sol ayağıyla sert şutunda, yakın köşede üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

51. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Metehan Baltacı'nın sağ ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşma, konuk ekip Rayo Vallecano'nun 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan, daha önce Galatasaray'da oynayan Rayo Vallecano'nun Kolombiyalı oyuncusu Radamel Falcao, maç öncesi Nef Stadı'nda seyirciyi selamlayıp forma imzaladı.

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