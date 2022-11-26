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Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri... Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in vefat eden annesi Nuriye Terim, Adana Asri Mezarlığı'nda son yolcuğuna uğurlandı. Terim'i cenazede sanat, siyaset ve spor dünyasından birçok kişi yalnız bırakmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 14:03
Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in bir süre önce rahatsızlanan ve evde bakım hizmeti alan annesi Nuriye Terim (91) dün hayatını kaybetti. Anne Terim'in cenazesi bugün öğle saatlerinde Asri Mezarlığa getirildi. Nuriye Terim için burada cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Nuriye Terim, Adana Asli Mezarlığı'nda eşinin yanına defnedildi.

Cenaze törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Adana Valisi Süleyman Elban, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda ile spor ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

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