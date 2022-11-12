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Kerem Aktürkoğlu'dan Başakşehir galibiyeti sonrası konuştu

Son dakika haberleri... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip sahadan galibiyetle ayrılırken, Kerem Aktürkoğlu müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 22:40
Kerem Aktürkoğlu'dan Başakşehir galibiyeti sonrası konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadele sarı-kırmızılıların 7-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Cimbom'da hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar olmadan 3 gol atamazdım. Çok eleştiriliyoruz, tartışılıyoruz. Futbolda inişler ve çıkışlar var. Saha içinde ve dışında çok çalışıyorum. Bugün, o gündü."

"Icardi'nin asistini hiç beklemiyordum. Ben, o gol atsın diye pas atmıştım ama golü ben attım. Dünya yıldızlarıyla oynamak böyle bir şey işte."

"Başakşehir benim için çok önemli bir camia. Emre Belözoğlu çok başarılı, hem ligde hem Avrupa'da. Böyle bir takıma karşı böyle kazanmak çok sevindirici. Dünya Kupası arasından sonra devam etmek istiyoruz."

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