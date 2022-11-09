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Oflaya puflaya

Ofspor’u konuk ettiği maçta adeta gol kaçırma yarışına giren G.Saray zor da olsa kazandı. Seferovic ve Berkan 5. turu getiren isimler oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Oflaya puflaya
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında 3. Lig ekibi Yeşilyurt D.Ç Ofspor'u konuk eden G.Saray, 2-1 kazanarak turladı. Çok etkili başlayan sarı-kırmızılılar, net fırsatları harcadı. Okan Buruk'un rotasyonla çıktığı maçta, Gomis başta olmak üzere oyuncular gol kaçırma yarışına girdi. 18'de ise uzaklardan harika vuran Miraç Türkyılmaz, Nef Stadı'nı şok etti: 0-1. Ardından yine pozisyonları kaçıran G.Saray, golü ise 37'de Seferovic'le buldu. Dubois'in ortasında göğsüyle kontrol ederek 1-1'lik eşitliği sağladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da iyi başlayan G.Saray, ilk dakikalarda fırsatlar harcadı. Ardından konuk ekip oyunda dengeyi sağlasa da sarı-kırmızılılar, gelen hamlelerle 70. dakikadan sonra rakip kaleyi ablukaya aldı. Aranan gol ise 79'da Berkan'ın ayağından geldi. Mata ile verkaç yaparak G.Saray kariyerindeki 58. resmi maçında ilk golünü attı: 2-1. Bu sonuçla kupada Kastamonuspor'un ardından Ofspor'u da saf dışı bırakan sarı-kırmızılılar, kupada adını 5. tura yazdırdı.
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