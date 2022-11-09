Oflaya puflaya

Karşılaşmanın ikinci yarısına da iyi başlayan G.Saray, ilk dakikalarda fırsatlar harcadı. Ardından konuk ekip oyunda dengeyi sağlasa da sarı-kırmızılılar, gelen hamlelerle 70. dakikadan sonra rakip kaleyi ablukaya aldı. Aranan gol ise 79'da Berkan'ın ayağından geldi. Mata ile verkaç yaparak G.Saray kariyerindeki 58. resmi maçında ilk golünü attı: 2-1. Bu sonuçla kupada Kastamonuspor'un ardından Ofspor'u da saf dışı bırakan sarı-kırmızılılar, kupada adını 5. tura yazdırdı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına da iyi başlayan G.Saray, ilk dakikalarda fırsatlar harcadı. Ardından konuk ekip oyunda dengeyi sağlasa da sarı-kırmızılılar, gelen hamlelerle 70. dakikadan sonra rakip kaleyi ablukaya aldı. Aranan gol ise 79'da Berkan'ın ayağından geldi. Mata ile verkaç yaparak G.Saray kariyerindeki 58. resmi maçında ilk golünü attı: 2-1. Bu sonuçla kupada Kastamonuspor'un ardından Ofspor'u da saf dışı bırakan sarı-kırmızılılar, kupada adını 5. tura yazdırdı.
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