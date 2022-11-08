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Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası! Ocak ayında...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki dev derbide taraftarı önünde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek zirve iddiasını sürdüren Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Ocak ayında kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Ligue 1 ekibi Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder'i renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 09:48
Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası! Ocak ayında...

Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası! Ocak ayında...

Son olarak Nef Stadı'nda ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1'le geçen sarı-kırmızılılarda gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası! Ocak ayında...

Sezon başında kadrosuna Icardi, Mertens ve Mata gibi dünya yıldızlarını katan Galatasaray'ın zor da olsa yeni hedefi Cengiz Ünder.

Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası! Ocak ayında...

Hürriyet'in haberine göre; ara transfer döneminde yerli oyuncu kalitesini artırmak isteyen Galatasaray, milli futbolcuyu kiralamak için harekete geçti.

Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası! Ocak ayında...

Sarı-kırmızılı kulübün, Cengiz'e olan ilgisi ise yeni değil.

Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası! Ocak ayında...

Sezon başında da Cengiz için nabız yoklayan Galatasaray, milli futbolcunun 'Kariyerimi Avrupa'da sürdürmek istiyorum" sözleri üzerine bu transfer için ısrarcı olmamıştı.

Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası! Ocak ayında...

TUDOR İLE YILDIZI BARIŞMADI

Ancak sezonun başlaması ile Marsilya'da, Cengiz'in teknik direktörü Igor Tudor ile yıldızının uyuşmaması Galatasaray'ı yeniden harekete geçirdi.

Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası! Ocak ayında...

Fransa liginin 3. haftasında oynanan Nantes maçında Tudor, Cengiz'i 65. dakikada oyuna sokup 83'te kenara almıştı.

Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası! Ocak ayında...

Sadece 18 dakika sahada kalmasına Cengiz tepki göstermişti.

Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası! Ocak ayında...

Hafta sonunda Olympique Lyon maçına 11'de başlayan Cengiz, 61'de yine oyun kenarına alındı.

Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası! Ocak ayında...

Tudor, Marsilya'da sezon başından bu yana Cengiz Ünder'e Şampiyonlar Ligi maçları da dahil toplam 702 dakika süre verdi.

Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası! Ocak ayında...

Önceliği Avrupa'da kalmak olsa da Galatasaray, Tudor'un Marsilya'da kalması halinde milli oyuncuyu kısa süreli de olsa kadrosuna katmak için temaslarını hızlandıracak.

Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası! Ocak ayında...

15 MİLYON EURO İSTENMİŞTİ

Marsilya, sezon başında bu transfer için nabız yoklayan Galatasaray'dan Cengiz için tam 15 milyon Euro istemişti.

Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası! Ocak ayında...

Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde 1.5 yıllık ya da milli oyuncuyu ikna etmek adına sezon sonuna kadar kiralamak için temaslara başladı.

Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası! Ocak ayında...

Dünya Kupası için verilecek ara dönemde Galatasaray, Cengiz Ünder için girişimlerini de hızlandıracak.

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