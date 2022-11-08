Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası! Ocak ayında...

Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Son olarak Nef Stadı'nda ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1'le geçen sarı-kırmızılılarda gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Sezon başında kadrosuna Icardi, Mertens ve Mata gibi dünya yıldızlarını katan Galatasaray'ın zor da olsa yeni hedefi Cengiz Ünder.
Hürriyet'in haberine göre; ara transfer döneminde yerli oyuncu kalitesini artırmak isteyen Galatasaray, milli futbolcuyu kiralamak için harekete geçti.
Sarı-kırmızılı kulübün, Cengiz'e olan ilgisi ise yeni değil.
Sezon başında da Cengiz için nabız yoklayan Galatasaray, milli futbolcunun 'Kariyerimi Avrupa'da sürdürmek istiyorum" sözleri üzerine bu transfer için ısrarcı olmamıştı.
TUDOR İLE YILDIZI BARIŞMADI
Ancak sezonun başlaması ile Marsilya'da, Cengiz'in teknik direktörü Igor Tudor ile yıldızının uyuşmaması Galatasaray'ı yeniden harekete geçirdi.
Fransa liginin 3. haftasında oynanan Nantes maçında Tudor, Cengiz'i 65. dakikada oyuna sokup 83'te kenara almıştı.
Sadece 18 dakika sahada kalmasına Cengiz tepki göstermişti.
Hafta sonunda Olympique Lyon maçına 11'de başlayan Cengiz, 61'de yine oyun kenarına alındı.
Tudor, Marsilya'da sezon başından bu yana Cengiz Ünder'e Şampiyonlar Ligi maçları da dahil toplam 702 dakika süre verdi.
Önceliği Avrupa'da kalmak olsa da Galatasaray, Tudor'un Marsilya'da kalması halinde milli oyuncuyu kısa süreli de olsa kadrosuna katmak için temaslarını hızlandıracak.
15 MİLYON EURO İSTENMİŞTİ
Marsilya, sezon başında bu transfer için nabız yoklayan Galatasaray'dan Cengiz için tam 15 milyon Euro istemişti.
Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde 1.5 yıllık ya da milli oyuncuyu ikna etmek adına sezon sonuna kadar kiralamak için temaslara başladı.
Dünya Kupası için verilecek ara dönemde Galatasaray, Cengiz Ünder için girişimlerini de hızlandıracak.