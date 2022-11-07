Wanda Nara'dan Galatasaray ve Icardi sözleri! "Sözleşmemi bitirdim"

Galatasaray'a transfer olduğu günden beri gündemden düşmeyen Wanda Nara Icardi ilişkisi gel gitli yaşanmayan devam ediyor. Arjantinli golcünün menajeri ve eşi İtalyan kanalına Galatasaray ve Icardi hakkında soruları cevapladı.
"ONU SEVİYORUM VE O BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Canale 5 adlı İtalyan kanalında yayımlanan ünlülerin hayatlarını mercek altına alan Verissimo adlı programa katılan Wanda Nara, Icardi ile barışıp barışmayacağı hakkındaki soruya şöyle yanıt verdi: "İlişkimize iki aydır ara verdik. Ama onu seviyorum ve o benim için dünyadaki en önemli kişi. Rapçi L-Gante ile hakkımda çıkan haberler ise doğru değil. Her şey birlikte yaptığımız işten sonra meydana gelen yanlış anlaşılmalardan kaynaklı."
"BİZ BEŞ ÇOCUKLU BİR AİLEYİZ"
Icardi ile beş çocuklu bir aileye sahip olduklarını belirten Nara, sözlerine şu şekilde devam etti: "Mauro ve ben 2 aydır ayrıyız. Durumumuz ikimizin de en yakın arkadaşlarından biri olan bir avukat tarafından takip ediliyor.