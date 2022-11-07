Wanda Nara'dan Galatasaray ve Icardi sözleri! "Sözleşmemi bitirdim"

AYRILIĞI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Milliyet'te yer alan habere göre, Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Arjantinli model ve futbol menajeri 23 Eylül 2022'de Instagram hesabından şu sözleri paylaşmıştı: "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göz önüne alındığında bunların benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı da vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum."