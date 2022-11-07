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Wanda Nara'dan Galatasaray ve Icardi sözleri! "Sözleşmemi bitirdim"

Galatasaray'ın PSG'den transfer ettiği Arjantinli yıldız Mauro Icardi Beşiktaş derbisinde attığı iki golle damga vurdu. Arjantinli golcünün manajeri ve eşi olan Wanda Nara İtalyan kanalına açıklamalarda bulundu. Wanda Nara, Icardi ve Galatasaray hakkında konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 09:49
Wanda Nara'dan Galatasaray ve Icardi sözleri! "Sözleşmemi bitirdim"

Galatasaray'a transfer olduğu günden beri gündemden düşmeyen Wanda Nara Icardi ilişkisi gel gitli yaşanmayan devam ediyor. Arjantinli golcünün menajeri ve eşi İtalyan kanalına Galatasaray ve Icardi hakkında soruları cevapladı.

Wanda Nara'dan Galatasaray ve Icardi sözleri! "Sözleşmemi bitirdim"

"ONU SEVİYORUM VE O BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Canale 5 adlı İtalyan kanalında yayımlanan ünlülerin hayatlarını mercek altına alan Verissimo adlı programa katılan Wanda Nara, Icardi ile barışıp barışmayacağı hakkındaki soruya şöyle yanıt verdi: "İlişkimize iki aydır ara verdik. Ama onu seviyorum ve o benim için dünyadaki en önemli kişi. Rapçi L-Gante ile hakkımda çıkan haberler ise doğru değil. Her şey birlikte yaptığımız işten sonra meydana gelen yanlış anlaşılmalardan kaynaklı."

Wanda Nara'dan Galatasaray ve Icardi sözleri! "Sözleşmemi bitirdim"

"BİZ BEŞ ÇOCUKLU BİR AİLEYİZ"

Icardi ile beş çocuklu bir aileye sahip olduklarını belirten Nara, sözlerine şu şekilde devam etti: "Mauro ve ben 2 aydır ayrıyız. Durumumuz ikimizin de en yakın arkadaşlarından biri olan bir avukat tarafından takip ediliyor.

Wanda Nara'dan Galatasaray ve Icardi sözleri! "Sözleşmemi bitirdim"

Biz 5 çocuklu bir aileyiz ve ne olacağını asla bilemezsiniz. Ben Arjantin'de çok çalışıyorum, Icardi Türkiye'de. Çocuklarımız ise yaşamak istedikleri yer olan İtalya'da hayatlarına devam ediyor."

Wanda Nara'dan Galatasaray ve Icardi sözleri! "Sözleşmemi bitirdim"

"GALATASARAY İLE OLAN SÖZLEŞMEMİ BİTİRDİM"

Icardi'nin menajerliğini yapmaya son verdiğini de belirten Wanda Nara, şunları ifade etti: "Artık Icardi'nin menajerliğini yapmamın doğru olmadığını düşündüm ve Galatasaray ile olan sözleşmemi bitirdim. Mauro, rapçi ile ilgili hakkımda çıkan haberlere çok kızdı ve beni defalarca aradı. Beni tekrardan kazanmak için her şeyi yaptı."

Wanda Nara'dan Galatasaray ve Icardi sözleri! "Sözleşmemi bitirdim"

"ONU AFFETMEK ZORUNDA DEĞİLİM"

Icardi'yi affetmek zorunda olmadığını belirten Wanda Nara, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Mauro beni kazanmak için her şeyi yaptı ama onu affetmek zorunda değilim. O mesajları unutmadım. Seçim yapmak zorundaydım ve ondan ayrılarak ailemi korudum. Şu an geri adım atmayacağım. Ama bir gün Icardi ile yeniden birlikte olup olmayacağımı soruyorsanız size şu şekide cevap vereyim: Asla bilemeyeceğiz."

Wanda Nara'dan Galatasaray ve Icardi sözleri! "Sözleşmemi bitirdim"

AYRILIĞI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Milliyet'te yer alan habere göre, Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Arjantinli model ve futbol menajeri 23 Eylül 2022'de Instagram hesabından şu sözleri paylaşmıştı: "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göz önüne alındığında bunların benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı da vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum."

Wanda Nara'dan Galatasaray ve Icardi sözleri! "Sözleşmemi bitirdim"

WANDA NARA AYRILDIK DEDİ, ICARDİ YALANLADI

Wanda Nara'nın Mauro Icardi ile ayrıldıklarını açıklamasının ardından Arjantin basınında ikilinin barıştığına yönelik haberler çıkmaya başlamıştı. Bir haber kurumunun konu ile ilgili yaptığı Twitter paylaşımına cevap veren Wanda Nara, "Affedilecek bir şey yok, biz ayrıldık." sözlerini kullanmıştı.

Wanda Nara'dan Galatasaray ve Icardi sözleri! "Sözleşmemi bitirdim"

Icardi'de Nara'nın cevabına bir yanıt vermişti. Arjantinli futbolcu paylaşımında şunları yazmıştı: "Öyle mi? Birkaç gün önce Arjantin'e geldiğimde harika zaman geçirdiğimiz gibi mi?"

Wanda Nara'dan Galatasaray ve Icardi sözleri! "Sözleşmemi bitirdim"

"WANDA'NIN SAVUNULACAK BİR YANI KALMADI"

Ayrılığın ardından spekülasyonların artması üzerine Mauro Icardi'de Instagram hesabından bir canlı yayın açmış ve konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Wanda Nara'dan Galatasaray ve Icardi sözleri! "Sözleşmemi bitirdim"

Arjantinli golcü şu ifadeleri kullanmıştı: "Wanda'yı her zaman savundum ama artık savunulacak bir yanı kalmadı.

Wanda Nara'dan Galatasaray ve Icardi sözleri! "Sözleşmemi bitirdim"

Tüm dünya onun yaptıklarıyla alay ediyor. Ben buna katlanamam. Ben çocuklarımı düşünüyorum. Tüm çocukları benimmiş gibi seviyorum. Wanda döndüğünde ne yapacağımızı oturup konuşacağız."

Wanda Nara'dan Galatasaray ve Icardi sözleri! "Sözleşmemi bitirdim"

BİR ÇOCUKLARI GALATASARAY ALTYAPISINDA

Mauro Icardi'nin tüm çocukları benimmiş gibi seviyorum demesinin sebebi ise şu.

Wanda Nara'dan Galatasaray ve Icardi sözleri! "Sözleşmemi bitirdim"

Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez'den üç, Mauro Icardi'den ise iki çocuğu bulunmakta.

Wanda Nara'dan Galatasaray ve Icardi sözleri! "Sözleşmemi bitirdim"

Mauro Icardi, Inter'de forma giyerken Wanda Nara, Arjantinli golcünün takım arkadaşı Maxi Lopez ile evliydi. Daha sonra Icardi'ye aşık olan Wanda Nara, Lopez'den ayrılmış ve Icardi ile evlenmişti.

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