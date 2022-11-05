Derbi öncesi tüzük kongresi

Cimbom'un Kartal ile oynayacağı derbi mücadelesi öncesinde Tüzük Tadil Kongresi gerçekleşecek. İlk olarak geçmişteki ibrasızlık kararlarının ortadan kalkması oylamaya sunulacak. Yönetim Kurullarının 3 yıl olan görev süresi, 2 yıla düşürülecek. Gayrımenkuller için verilecek her yetki de 2 yıla indirilecek. Maddeler ayrı ayrı değerlendirilip, karara bağlanacak. En az 900 üyenin oy kullanması gerek.
Cimbom'un Kartal ile oynayacağı derbi mücadelesi öncesinde Tüzük Tadil Kongresi gerçekleşecek. İlk olarak geçmişteki ibrasızlık kararlarının ortadan kalkması oylamaya sunulacak. Yönetim Kurullarının 3 yıl olan görev süresi, 2 yıla düşürülecek. Gayrımenkuller için verilecek her yetki de 2 yıla indirilecek. Maddeler ayrı ayrı değerlendirilip, karara bağlanacak. En az 900 üyenin oy kullanması gerek.