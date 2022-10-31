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Galatasaraylı Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederken, maça Emre Taşdemir damgasını vurdu. Emre Taşdemir'in Galatasaray öyküsü, taraftarları şaşırttı. İşte sezon başında dibe düşen ve sonrasında zirveye tırmanan Emre Taşdemir'in o hikayesi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 09:43
Galatasaraylı Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye

Galatasaray'ın 2-0 kazanarak kötü gidişe son verdiği Karagümrük maçına damga vuran isim şüphesiz Emre Taşdemir'di.

Galatasaraylı Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye

Tam 457 gün sonra sarı kırmızılı forması ile sahaya çıkan Emre Taşdemir, sabrının, azminin, profesyonelliğinin ve çalışkanlığının karşılığını aldı.

Galatasaraylı Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye

Bu sezon ilk kez süre aldığı maçta 1 gol atıp 1 de asiste imza atan 27 yaşındaki sol bek, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçın yıldızıydı.

Galatasaraylı Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye

Karşılaşma sonrası kaptan Muslera'nın özel olarak tribünlere götürdüğü ve taraftarların desteği karşısında gözyaşlarını tutamayan Emre'nin bu noktaya gelmesi hiç kolay olmadı.

Galatasaraylı Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye

GELİRKEN GARANTİ ÜCRET İSTEMEDİ
Ocak 2019'da Emre, o dönem formasını giydiği Bursaspor ile ayrılık sürecine başladığında Galatasaray devreye girdi ancak sakatlık geçmişi nedeniyle sarı kırmızılı yönetim çekimser hareket etti.

Galatasaraylı Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye

Büyük bir fedakarlığa imza atan Emre Taşdemir, "Garanti para istemiyorum" dedi ve maç başı ücret karşılığında Galatasaray'la sözleşme imzaladı.

Galatasaraylı Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye

Bununla beraber sarı kırmızılı yönetim de bu fedakarlığa karşı bir jest yaparak kontrata cüzi bir garanti ücret yazdı.

Galatasaraylı Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye

İlk sezonun sonunda garanti ücret, KAP'a bildirilmeden, artırıldı.

Galatasaraylı Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye

ZAM KAP'A BİLDİRİLMEDİ ÇÜNKÜ...
Hürriyet'in haberine göre, dönemin 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak genelde kurulda yaptığı bir konuşmada "Emre arkadaşımızı, yılda 3.5 milyon Euro alan öbür futbolcuların karşısında küçük düşürmemek, onu korumak için borsaya bildirmedik" diyerek bu düzeltmenin KAP'a bildirilmeme nedenini açıkladı.

Galatasaraylı Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye

Emre Taşdemir'in yıllık ücreti önce 2.2, ardından 4.4 milyon TL'e çıktı bununla beraber zamanla kadroya girmekte zorlanmaya başlayınca Kayserispor ve Giresunspor'a kiralandı.

Galatasaraylı Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye

Bu sezon başı ise kadroda düşünülmedi, Okan Buruk Emre'yi yurt dışı kamplarına götürmedi.

Galatasaraylı Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye

BEKLEDİĞİ ŞANS SONUNDA GELDİ
Sezon başladıktan sonra, kadroda düşülmeyen futbolculardan Rezerv Lig'de oynamaları istendi.

Galatasaraylı Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye

Taylan ve Oğulcan gibi isimler, "Biz Rezerv Lig'de oynamayız" diyerek tavır koydu ancak Emre yüksünmedi, hatta bu ligde çıktığı maçlarda 2 gol, 2 asiste imza attı.

Galatasaraylı Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye

Ve Süper Lig'deki 8+3 kuralı, Patrick Van Aanholt'un düşük performansı, Kazımcan Karataş'ın sakatlığı ve Berkan'ın sol bekte istenileni verememesi derken şans Emre Taşdemir'e geldi.

Galatasaraylı Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye

27 yaşındaki futbolcu da bu fırsatı iyi değerlendirip 457 gün sonra çıktığı Karagümrük maçında 1 gol, 1 asistlik performansla yıldızlaştı.

Galatasaraylı Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye

13 RAKAMI UĞURLU GELDİ
G.Saray'da daha önceki sezonlarda 3, 23 ve 33 numaralı formayı giyen Emre Taşdemir, önceki gün 13 numara ile sahaya çıktı.

Galatasaraylı Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye

Çoğu kişinin uğursuz olarak tanımladığı 13 numara tecrübeli oyuncuya uğurlu geldi.

Galatasaraylı Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye

Maç bitimi yakın arkadaşı Okan Kocuk ile takımdaki diğer futbolculardan Oliviera, Juan Mata ve Van Aanholt sosyal medyadan Emre'yi tebrik etti.

Galatasaraylı Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye

NİKAHINA KULÜPTEN GELEN OLMADI
Emre Taşdemir sessiz sedasız dünya evine girerken Galatasaray takımından da doğru dürüst kimse nikah törenine katılamadı ama o hiç küsmedi. Sadece işini yaptı.

Galatasaraylı Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye

Karagümrük maçı sonrası Kaptan Muslera, Emre'yi taraftara götürüp alkışlattı.

Galatasaraylı Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye

Tribünlerin desteği üzerine 27 yaşındaki futbolcu, üçlü çektirirken gözyaşlarını tutamadı.

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