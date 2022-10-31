Galatasaraylı Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye

ZAM KAP'A BİLDİRİLMEDİ ÇÜNKÜ...

Hürriyet'in haberine göre, dönemin 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak genelde kurulda yaptığı bir konuşmada "Emre arkadaşımızı, yılda 3.5 milyon Euro alan öbür futbolcuların karşısında küçük düşürmemek, onu korumak için borsaya bildirmedik" diyerek bu düzeltmenin KAP'a bildirilmeme nedenini açıkladı.