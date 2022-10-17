GALATASARAY HABERİ: Transferde Nelsson gelişmesi! Sergio Ramos olmazsa...

Galatasaray forması giyen Victor Nelsson için bir kez daha Sevilla gündeme geldi.
Galatasaray forması giyen Victor Nelsson için bir kez daha Sevilla gündeme geldi.
Sevilla'nın PSG'de forma giyen eski oyuncusu Sergio Ramos'u gelecek transfer döneminde bir numaralı hedefi olarak belirlediği öne sürüldü. Ancak Endülüs ekibinin Ramos'ta başarısız olması durumunda hedefinin Galatasaray forması giyen Victor Nelsson olduğu aktarıldı.
İspanyol basınında yer alan haberde, savunmaya takviye yapmayı planlayan Endülüs ekibinde, ilk hedef kulübün altyapısından yetişen Sergio Ramos.
Sportif direktör Monchi ve takımın yeni teknik direktörü Jorge Sampaoli'nin Ramos'un takıma fayda sağlayacağına inandığı aktarıldı.
Ancak PSG'nin, İspanyol savunma oyuncusu ile sözleşme yenilemeyi düşünmesinin Sevilla'nın işini zorlaştırdığı kaydedildi.
Ramos'un ayrıca PSG ile sözleşme yenilemese bile önünde Inter Miami ve Vissel Kobe gibi seçenekler olduğu, Sevilla'nın da bu nedenle bir yandan da alternatifler üzerinde çalıştığı ifade edildi.
İspanyol ekibinde Ramos olmazsa, bir numaralı alternatif olarak ise Galatasaray'dan Victor Nelsson gösterildi.
Sevilla'nın, Jules Kounde ve Diego Carlos sonrası, Galatasaray'dan Marcao ve Nelsson'u transfer etmek istediği ancak sadece Marcao transferinde başarılı olduğu Nelsson'u kadrosuna katamadığı hatırlatıldı.
Danimarkalı Nelsson'un Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un önemli oyuncularından biri olduğu, Sevilla'nın da bu nedenle transferin zorluğunun farkında olduğu belirtildi.
MİNİMUM 20 MİLYON EURO!
İspanyol ekibinin, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için 20 milyon euro üzerine çıkması gerektiği öne sürüldü.
Genç oyuncunun Dünya Kupası'nda Danimarka ile göstereceği performans, bonservis bedeline doğrudan etki edecek.
Bu sezon Süper Lig'de 9 maçta forma giyen Nelsson, performansıyla beğeni topluyor.
Galatasaray'ın kolay bırakmaya niyeti olmadığı yıldız futbolcu için gelecek olan teklifler transferde belirleyici olacak.
24 yaşındaki savunmacının Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Nelsson'un güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.