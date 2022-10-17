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GALATASARAY HABERİ: Transferde Nelsson gelişmesi! Sergio Ramos olmazsa...

Son dakika spor haberi: İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın Victor Nelsson ısrarı devam ediyor. Yaz transfer döneminde de Danimarkalı stoperi kadrosuna katmak isteyen ancak başarılı olamayan Endülüs ekibi, ocak ayında yeniden devreye girebilir. Sergio Ramos'u ilk hedef olarak belirleyen Sevilla'nın transferde başarılı olamaması durumunda rotayı Nelsson'a çevireceği kaydedildi. İşte flaş gelişmelerin detayları ve Sevilla'nın Nelsson için gözden çıkarması gereken rakam...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 18:31
GALATASARAY HABERİ: Transferde Nelsson gelişmesi! Sergio Ramos olmazsa...

Galatasaray forması giyen Victor Nelsson için bir kez daha Sevilla gündeme geldi.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Nelsson gelişmesi! Sergio Ramos olmazsa...

Sevilla'nın PSG'de forma giyen eski oyuncusu Sergio Ramos'u gelecek transfer döneminde bir numaralı hedefi olarak belirlediği öne sürüldü. Ancak Endülüs ekibinin Ramos'ta başarısız olması durumunda hedefinin Galatasaray forması giyen Victor Nelsson olduğu aktarıldı.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Nelsson gelişmesi! Sergio Ramos olmazsa...

İspanyol basınında yer alan haberde, savunmaya takviye yapmayı planlayan Endülüs ekibinde, ilk hedef kulübün altyapısından yetişen Sergio Ramos.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Nelsson gelişmesi! Sergio Ramos olmazsa...

Sportif direktör Monchi ve takımın yeni teknik direktörü Jorge Sampaoli'nin Ramos'un takıma fayda sağlayacağına inandığı aktarıldı.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Nelsson gelişmesi! Sergio Ramos olmazsa...

Ancak PSG'nin, İspanyol savunma oyuncusu ile sözleşme yenilemeyi düşünmesinin Sevilla'nın işini zorlaştırdığı kaydedildi.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Nelsson gelişmesi! Sergio Ramos olmazsa...

Ramos'un ayrıca PSG ile sözleşme yenilemese bile önünde Inter Miami ve Vissel Kobe gibi seçenekler olduğu, Sevilla'nın da bu nedenle bir yandan da alternatifler üzerinde çalıştığı ifade edildi.

GALATASARamos'un ayrıca PSG ile sözleşme yenilemese bile önünde Inter Miami ve Vissel Kobe gibi seçenekler olduğu, Sevilla'nın da bu nedenle bir yandan da alternatifler üzerinde çalıştığı ifade edildi. İspanyol ekibinde Ramos olmazsa, bir numaralı alternatif olarak ise Galatasaray'dan Victor Nelsson gösterildi. Sevilla'nın, Jules Kounde ve Diego Carlos sonrası, Galatasaray'dan Marcao ve Nelsson'u transfer etmek istediği ancak sadece Marcao transferinde başarılı olduğu Nelsson'u kadrosuna katamadığı hatırlatıldı. Danimarkalı Nelsson'un Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un önemli oyuncularından biri olduğu, Sevilla'nın da bu nedenle transferin zorluğunun farkında olduğu belirtildi. MINIMUM 20 MİLYON EURO! İspanyol ekibinin, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için 20 milyon euro üzerine çıkması gerektiği öne sürüldü. Genç oyuncunun Dünya Kupası'nda Danimarka ile göstereceği performans, bonservis bedeline doğrudan etki edecek. Bu sezon Süper Lig'de 9 maçta forma giyen Nelsson, performansıyla beğeni topluyor. Galatasaray'ın kolay bırakmaya niyeti olmadığı yıldız futbolcu için gelecek olan teklifler transferde belirleyici olacak. 24 yaşındaki savunmacının Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Nelsson'un güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.RAY HABERİ: Transferde Nelsson gelişmesi! Sergio Ramos olmazsa...

İspanyol ekibinde Ramos olmazsa, bir numaralı alternatif olarak ise Galatasaray'dan Victor Nelsson gösterildi.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Nelsson gelişmesi! Sergio Ramos olmazsa...

Sevilla'nın, Jules Kounde ve Diego Carlos sonrası, Galatasaray'dan Marcao ve Nelsson'u transfer etmek istediği ancak sadece Marcao transferinde başarılı olduğu Nelsson'u kadrosuna katamadığı hatırlatıldı.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Nelsson gelişmesi! Sergio Ramos olmazsa...

Danimarkalı Nelsson'un Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un önemli oyuncularından biri olduğu, Sevilla'nın da bu nedenle transferin zorluğunun farkında olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Nelsson gelişmesi! Sergio Ramos olmazsa...

MİNİMUM 20 MİLYON EURO!
İspanyol ekibinin, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için 20 milyon euro üzerine çıkması gerektiği öne sürüldü.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Nelsson gelişmesi! Sergio Ramos olmazsa...

Genç oyuncunun Dünya Kupası'nda Danimarka ile göstereceği performans, bonservis bedeline doğrudan etki edecek.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Nelsson gelişmesi! Sergio Ramos olmazsa...

Bu sezon Süper Lig'de 9 maçta forma giyen Nelsson, performansıyla beğeni topluyor.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Nelsson gelişmesi! Sergio Ramos olmazsa...

Galatasaray'ın kolay bırakmaya niyeti olmadığı yıldız futbolcu için gelecek olan teklifler transferde belirleyici olacak.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Nelsson gelişmesi! Sergio Ramos olmazsa...

24 yaşındaki savunmacının Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Nelsson gelişmesi! Sergio Ramos olmazsa...

Nelsson'un güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

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