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G.Saray asrın transferi için pusuda! Hedef Ronaldo

G.Saray asrın transferi için fırsat kolluyor. "Hayalleri zorlayan isimlerle görüştük ve hala da görüşüyoruz" diyen Erden Timur, Türk futbol tarihinin en büyük transferini gerçekleştirmek için Cristiano Ronaldo'yu yakın markaja aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 06:50
G.Saray asrın transferi için pusuda! Hedef Ronaldo

Galatasaray dev bir transfere hazırlanıyor.

G.Saray asrın transferi için pusuda! Hedef Ronaldo

Sarı kırmızılılar, yapacağı bu transfer ile dünyayı ayağa kaldırmayı planlıyor.

G.Saray asrın transferi için pusuda! Hedef Ronaldo

Aslan'ın hedefinde Cristiano Ronaldo var...

G.Saray asrın transferi için pusuda! Hedef Ronaldo

Galatasaray, yaz transfer döneminde nabzını yoklamıştı.

G.Saray asrın transferi için pusuda! Hedef Ronaldo

Ancak "Şampiyonlar Ligi'nde olmayan takıma gitmem" yanıtını almıştı.

G.Saray asrın transferi için pusuda! Hedef Ronaldo

Cimbom Cristiano Ronaldo defterini hala kapatmadı.

G.Saray asrın transferi için pusuda! Hedef Ronaldo

Transferde iş bitirici yönetici Erden Timur, Manchester United'dan ayrılmaya karar veren Portekizli süper star için adeta pusuda bekliyor.

G.Saray asrın transferi için pusuda! Hedef Ronaldo

HER TÜRLÜ FEDAKARLIK YAPILACAK

Timur, aldığı astronomik ücrete (haftada 385 bin pound) rağmen 37 yaşındaki golcüye G.Saray forması giydirmek için tüm maddi imkanları seferber etmeye hazır.

G.Saray asrın transferi için pusuda! Hedef Ronaldo

Erden Timur, asrın transferini devre arası ya da sezon sonunda gerçekleştirmek için Ronaldo ve çevresiyle iletişimi hiç koparmıyor.

G.Saray asrın transferi için pusuda! Hedef Ronaldo

TİMUR, GSTV'DE AÇIKLADI

Erden Timur, GS TV'de yaptığı açıklamada transfer harekatıyla ilgili şunları söylemişti:

G.Saray asrın transferi için pusuda! Hedef Ronaldo

"Çok çok hayal isimlere bile gittik.

G.Saray asrın transferi için pusuda! Hedef Ronaldo

İnsan hayaline sınır çizmeyecek.

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