G.Saray asrın transferi için pusuda! Hedef Ronaldo

Galatasaray dev bir transfere hazırlanıyor.
Galatasaray dev bir transfere hazırlanıyor.
Sarı kırmızılılar, yapacağı bu transfer ile dünyayı ayağa kaldırmayı planlıyor.
Aslan'ın hedefinde Cristiano Ronaldo var...
Galatasaray dev bir transfere hazırlanıyor.
Sarı kırmızılılar, yapacağı bu transfer ile dünyayı ayağa kaldırmayı planlıyor.
Aslan'ın hedefinde Cristiano Ronaldo var...
Galatasaray, yaz transfer döneminde nabzını yoklamıştı.
Ancak "Şampiyonlar Ligi'nde olmayan takıma gitmem" yanıtını almıştı.
Cimbom Cristiano Ronaldo defterini hala kapatmadı.
Transferde iş bitirici yönetici Erden Timur, Manchester United'dan ayrılmaya karar veren Portekizli süper star için adeta pusuda bekliyor.
HER TÜRLÜ FEDAKARLIK YAPILACAK
Timur, aldığı astronomik ücrete (haftada 385 bin pound) rağmen 37 yaşındaki golcüye G.Saray forması giydirmek için tüm maddi imkanları seferber etmeye hazır.
Erden Timur, asrın transferini devre arası ya da sezon sonunda gerçekleştirmek için Ronaldo ve çevresiyle iletişimi hiç koparmıyor.
TİMUR, GSTV'DE AÇIKLADI
Erden Timur, GS TV'de yaptığı açıklamada transfer harekatıyla ilgili şunları söylemişti:
"Çok çok hayal isimlere bile gittik.
İnsan hayaline sınır çizmeyecek.
Şu anda isimleri veremiyorum.
Çünkü önümüzdeki dönemler için o diyaloğu ve samimi süreci devam ettireceğiz."