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GALATASARAY HABERLERİ - Wesley Sneijder'in İstanbul'da panik anları!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, önceki gece İstanbul Kuruçeşme'de kameralara yakalandı. Bir kadınla mekandan ayrılan Hollandalı yıldız, objektifleri görünce panikledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 11:10 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 11:28
GALATASARAY HABERLERİ - Wesley Sneijder'in İstanbul'da panik anları!

Bir dönem Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, eşi Yolanthe Cabau'dan geçen yıl boşanmış, ayrılığa Sneijder'in ihanetinin yol açtığı öne sürülmüştü.

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GALATASARAY HABERLERİ - Wesley Sneijder'in İstanbul'da panik anları!

Artık bekar olan Sneijder futbolu da bıraktı ama Türkiye'den kopamadı. Eski futbolcu, önceki gece Kuruçeşme'de bir mekandaydı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wesley Sneijder'in İstanbul'da panik anları!

Hürriyet'te yer alan habere göre Sneijder, mekandan sabah saat 05.00'te içeride tanıştığı kadınla ayrıldı. Ancak çıkışta objektifleri görünce panikledi.

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