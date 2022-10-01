Adana Demirspor - Galatasaray maçı CANLI İZLE

Adana Demirspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geliyor.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor.

Adana Demirspor

Ertaç, Svensson, Semih, Samet, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba

Galatasaray

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Midtsjo, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'den itibaren beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.



37. RANDEVU

Süper Lig'de Adana Demirspor ile Galatasaray, bugüne kadar 36 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 19 galibiyet alırken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti. 8 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray'ın attığı 59 gole, Adana Demirspor 31 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Adana'da oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 2-0 kazanırken, Galatasaray da İstanbul'daki mücadeleden 3-2 galip ayrılmıştı.



SARI-KIRMIZILILAR DEPLASMANDA LİDER

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 4 maça çıktı. Bu alanda lider konumda olan sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan topladı. Aslan rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü. Cimbom dış sahada son olarak Kasımpaşa ile karşılaştı ve sahadan 3-2 galip ayrıldı.

5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray ligin ikinci haftasında evinde Giresunspor'a yenildikten sonra mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Aslan; Ümraniyespor, Gaziantep FK, Kasımpaşa ve Konyaspor'u yenerken, Trabzonspor ile de berabere kaldı.