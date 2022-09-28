Haberler Galatasaray Galatasaraylı Dries Mertens'den Napoli açıklaması! "Özlüyoruz"

Galatasaraylı Dries Mertens'den Napoli açıklaması! "Özlüyoruz"

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda bedelsiz kadrosuna kattığı Dries Mertens, İtalya'da açıklamalarda bulundu. Belçikalı yıldız, Napoli'yi özlediğini itiraf ederken, eşi Katrin Kerkhofs "Geri döneceğiz" dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 09:55 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 09:57
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaraylı Dries Mertens'den Napoli açıklaması! "Özlüyoruz"

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens ve eşi Katrin Kerkhofs, İtalya'da açıklamalarda bulundu.

Mertens yaptığı konuşmada Napoli'yi özlediklerini itiraf ederken, eşi Katrin Kerkhofs geri döneceklerini ifade etti.

"ÖZLÜYORUZ"
Mertens, yaptığı konuşmada, "Sizi özlüyoruz. Palazzo Don'Anna'ya aşık olduk. Onu ilk gördüğümüzden beri Napoli'nin en güzel yeri olduğunu düşünüyoruz. Binanın içine girer girmez denizi gördüm ve aşık oldum." dedi.

"GERİ DÖNECEĞİZ"
Katrin Kerkhofs ise konuşmasında, "Cevabımı zaten biliyorsunuz. (Napoli'ye geri dönmek hakkında.) Mertens evet derse, benim için geri dönmenin hiçbir mahsuru yok. Bir gün geri döneceğimiz kesin. Napoli'nin her geçen yıl daha da geliştiğini görüyorum. Dünyanın en güzel şehri." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Ebru Şallı'dan romantik kutlama! 'Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun!'
50 ili birbirine bağlayacak! Asrın projesinin yüzde 98'i tamam! Ticaret hız kazanacak...
Galatasaray'da yerli çıkmazı! Okan Buruk'un eli mahkum
Szalai bombası! "Liverpool için ideal"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hem saha içinde hem saha dışında alkışları topluyor!
Galatasaray'da yerli çıkmazı! Okan Buruk'un eli mahkum
KPSS Ön Lisans kaç dakika sürecek?
TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | TUS sonuçları ne zaman belli olacak? - Tıpta Uzmanlık Sınavı soru ve cevapları PDF
Baraj doluluk oranları 28 Eylül Çarşamba
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Szalai bombası! "Liverpool için ideal" Szalai bombası! "Liverpool için ideal" 09:38
Lugano açıkladı! "Alex takımın başına geçecek" Lugano açıkladı! "Alex takımın başına geçecek" 09:33
FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES CANLI İZLE 📺 FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES CANLI İZLE 📺 09:30
Filenin Sultanları maçı saat kaçta? Filenin Sultanları maçı saat kaçta? 09:15
Kuntz için ağır eleştiri! "Başımıza büyük çorap ördüler" Kuntz için ağır eleştiri! "Başımıza büyük çorap ördüler" 09:11
Beşiktaş'ta derbi primi belli oldu! Beşiktaş'ta derbi primi belli oldu! 08:12
Daha Eski
Olay derbi yorumu! "Hakem izin verirse..." Olay derbi yorumu! "Hakem izin verirse..." 07:50
EURO 2024'te muhtemel rakiplerimiz belli oldu! EURO 2024'te muhtemel rakiplerimiz belli oldu! 00:56
EURO 2024'te muhtemel rakiplerimiz belli oldu! EURO 2024'te muhtemel rakiplerimiz belli oldu! 00:55
Arnavutluk ile İzlanda berabere kaldı! Arnavutluk ile İzlanda berabere kaldı! 00:36
Gol düellosunda kazanan İrlanda! Gol düellosunda kazanan İrlanda! 00:31
Kosova Güney Kıbrıs'ı 5'ledi! Kosova Güney Kıbrıs'ı 5'ledi! 00:30