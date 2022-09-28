Galatasaraylı Dries Mertens'den Napoli açıklaması! "Özlüyoruz"

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens ve eşi Katrin Kerkhofs, İtalya'da açıklamalarda bulundu.

Mertens yaptığı konuşmada Napoli'yi özlediklerini itiraf ederken, eşi Katrin Kerkhofs geri döneceklerini ifade etti.

"ÖZLÜYORUZ"

Mertens, yaptığı konuşmada, "Sizi özlüyoruz. Palazzo Don'Anna'ya aşık olduk. Onu ilk gördüğümüzden beri Napoli'nin en güzel yeri olduğunu düşünüyoruz. Binanın içine girer girmez denizi gördüm ve aşık oldum." dedi.

"GERİ DÖNECEĞİZ"

Katrin Kerkhofs ise konuşmasında, "Cevabımı zaten biliyorsunuz. (Napoli'ye geri dönmek hakkında.) Mertens evet derse, benim için geri dönmenin hiçbir mahsuru yok. Bir gün geri döneceğimiz kesin. Napoli'nin her geçen yıl daha da geliştiğini görüyorum. Dünyanın en güzel şehri." ifadelerini kullandı.



