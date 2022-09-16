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Mauro Icardi Konyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. İlk kez taraftarı karşısında sahaya çıkan Mauro Icardi karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Icardi, Bu çalışmaların sonunda ilk 11 olup olmamam hocamızın kararı tabii ki" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 22:25 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 23:25
Mauro Icardi Konyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasının açılış mücadelesinde Galatasaray, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray formasını ilk kez giyen Mauro Icardi karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Icardi, "Kazandığımız ve oynadığım için çok mutluyum. Haftayı antrenmanlarla geçirdim. Taraftarımızın önüne çıkmak çok güzel bir his. Üçlü çektirmeyi zaten ailemle uçakta bile yapmaya başlamıştık. Kazandığımız bir maçta, binlerce taraftar önünde bunu yapmak harika bir his." ifadelerini kullandı.

KADRODA OLMAM HOCAMIZIN KARARI

Çalışmalarını sürdüreceğini aktaran Icardi, "Ben takıma %100'ümü veriyorum. Milli takım arasında da çalışacağız. Bu çalışmaların sonunda ilk 11 olup olmamam hocamızın kararı tabii ki" dedi.

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