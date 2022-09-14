Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Nantes'e kiralık gönderdiği Mostafa Mohamed'in hedefi belli oldu!

Galatasaray'ın Nantes'e kiralık gönderdiği Mostafa Mohamed'in hedefi belli oldu!

Galatasaray'ın Nantes'e gönderdiği Mostafa Mohamed'in yeni hedefi belli oldu. Mısır Basını golcü futbolcunun kendini Fransa'da bularak milli takımda kendini göstermek istediğini yazdı. İşte haberin detayları....

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 09:58
Galatasaray'ın Nantes'e kiralık gönderdiği Mostafa Mohamed'in hedefi belli oldu!

Galatasaray'dan ayrılıp Fransız ekibi Nantes ile sözleşme imzalayan Mostafa Mohamed, Ligue 1 ekibinde başarılı olmak için yoğun bir mücadele veriyor.

Galatasaray'ın Nantes'e kiralık gönderdiği Mostafa Mohamed'in hedefi belli oldu!

Mısır basını, 1 yıllığına kiralık giden golcü ismin Fransa'da kendisini bulmak istediğini ve milli takım kapılarının oyuncuya her zaman açık olacağını yazdı.

Galatasaray'ın Nantes'e kiralık gönderdiği Mostafa Mohamed'in hedefi belli oldu!

Nantes'ın Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mohamed, Fransa Ligue 1'de kendini buldu.

Galatasaray'ın Nantes'e kiralık gönderdiği Mostafa Mohamed'in hedefi belli oldu!

Nantes formasıyla Ligue 1'de 7 maça çıkan Mustafa Muhammed, 2 gol atarak ilk 11'e yerleşti.

Galatasaray'ın Nantes'e kiralık gönderdiği Mostafa Mohamed'in hedefi belli oldu!

Mustafa Muhammed, Nantes formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde de golle tanışarak tarihe geçti.

Galatasaray'ın Nantes'e kiralık gönderdiği Mostafa Mohamed'in hedefi belli oldu!

Milliyet'in haberinde 24 yaşındaki futbolcunun daha önce de Bordeaux ile görüştüğü ve bu transferin direkten döndüğü hatırlatılırken, 'Mustafa Muhammed, Fransa'da yeniden kendisini bulmak istiyor' denildi.

Galatasaray'ın Nantes'e kiralık gönderdiği Mostafa Mohamed'in hedefi belli oldu!

Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mohamed'i eğer isterse Nantes alabilecek.

Galatasaray'ın Nantes'e kiralık gönderdiği Mostafa Mohamed'in hedefi belli oldu!

Transfermarkt verilerine göre; 6.5 milyon euro değer biçilen futbolcu, Fransız ekibinde bu sezon toplam 9 maçta 485 dakika süre aldı ve 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'ın Nantes'e kiralık gönderdiği Mostafa Mohamed'in hedefi belli oldu!

Öte yandan Mısır'da yeni teknik direktör Rui Vitoria, Mohamed ile ilgili kararını verdi.

Galatasaray'ın Nantes'e kiralık gönderdiği Mostafa Mohamed'in hedefi belli oldu!

Vitoria, 23 ve 27 Eylül'de Nijer ile Liberya'ya karşı oynayacakları maçlar için Muhammed'i de kadroya davet etti.

Galatasaray'ın Nantes'e kiralık gönderdiği Mostafa Mohamed'in hedefi belli oldu!

Golcü oyuncu, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 2 maçta 1 gol üretmişti.

Galatasaray'ın Nantes'e kiralık gönderdiği Mostafa Mohamed'in hedefi belli oldu!

Yaklaşık 1 buçuk sezon Galatasaray forması giyen Mohamed sarı kırmızılı ekiple çıktığı 58 maçta 17 gol atarken 5 tane asist yaptı.

Galatasaray'ın Nantes'e kiralık gönderdiği Mostafa Mohamed'in hedefi belli oldu!

Kariyerinde 188 maça çıkan Mohamed kulüpleri adına 61 gol atarken 17 tane de asist yaptı.

Galatasaray'ın Nantes'e kiralık gönderdiği Mostafa Mohamed'in hedefi belli oldu!

Mısır Milli Takımı'nda 21 maça çıkan Mohamed ülkesi adına 4 gol atarken 1 tane de asist yaptı.

Galatasaray'ın Nantes'e kiralık gönderdiği Mostafa Mohamed'in hedefi belli oldu!

Nantes ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Mohamed'in Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 6.50 milyon Euro...

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