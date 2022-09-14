Galatasaray'ın Nantes'e kiralık gönderdiği Mostafa Mohamed'in hedefi belli oldu!

Galatasaray'dan ayrılıp Fransız ekibi Nantes ile sözleşme imzalayan Mostafa Mohamed, Ligue 1 ekibinde başarılı olmak için yoğun bir mücadele veriyor.
Galatasaray'dan ayrılıp Fransız ekibi Nantes ile sözleşme imzalayan Mostafa Mohamed, Ligue 1 ekibinde başarılı olmak için yoğun bir mücadele veriyor.
Mısır basını, 1 yıllığına kiralık giden golcü ismin Fransa'da kendisini bulmak istediğini ve milli takım kapılarının oyuncuya her zaman açık olacağını yazdı.
Nantes'ın Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mohamed, Fransa Ligue 1'de kendini buldu.
Nantes formasıyla Ligue 1'de 7 maça çıkan Mustafa Muhammed, 2 gol atarak ilk 11'e yerleşti.
Mustafa Muhammed, Nantes formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde de golle tanışarak tarihe geçti.
Milliyet'in haberinde 24 yaşındaki futbolcunun daha önce de Bordeaux ile görüştüğü ve bu transferin direkten döndüğü hatırlatılırken, 'Mustafa Muhammed, Fransa'da yeniden kendisini bulmak istiyor' denildi.
Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mohamed'i eğer isterse Nantes alabilecek.
Transfermarkt verilerine göre; 6.5 milyon euro değer biçilen futbolcu, Fransız ekibinde bu sezon toplam 9 maçta 485 dakika süre aldı ve 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Öte yandan Mısır'da yeni teknik direktör Rui Vitoria, Mohamed ile ilgili kararını verdi.
Vitoria, 23 ve 27 Eylül'de Nijer ile Liberya'ya karşı oynayacakları maçlar için Muhammed'i de kadroya davet etti.
Golcü oyuncu, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 2 maçta 1 gol üretmişti.
Yaklaşık 1 buçuk sezon Galatasaray forması giyen Mohamed sarı kırmızılı ekiple çıktığı 58 maçta 17 gol atarken 5 tane asist yaptı.
Kariyerinde 188 maça çıkan Mohamed kulüpleri adına 61 gol atarken 17 tane de asist yaptı.
Mısır Milli Takımı'nda 21 maça çıkan Mohamed ülkesi adına 4 gol atarken 1 tane de asist yaptı.
Nantes ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Mohamed'in Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 6.50 milyon Euro...