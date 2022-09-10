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GALATASARAY HABERLERİ - Paris Saint-Germain istedi Galatasaray Icardi paylaşımını kaldırdı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, büyük ses getirmişti. Oyuncunun mali detaylarını duyuran sarı-kırmızılı kulüp, Fransız ekibinin isteği üzerine flaş bir hamle yaptı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 08:29
GALATASARAY HABERLERİ - Paris Saint-Germain istedi Galatasaray Icardi paylaşımını kaldırdı!

Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına az bir zaman kala Mauro Icardi'yi İstanbul'a getiren Galatasaray'ın bu hamlesi dünyada yankı buldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Paris Saint-Germain istedi Galatasaray Icardi paylaşımını kaldırdı!

Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli golcüsü Paris Saint-Germain'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Paris Saint-Germain istedi Galatasaray Icardi paylaşımını kaldırdı!

Galatasaray, Icardi transferinin mali detaylarını hem KAP bildirimi ile hem de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Paris Saint-Germain istedi Galatasaray Icardi paylaşımını kaldırdı!

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

GALATASARAY HABERLERİ - Paris Saint-Germain istedi Galatasaray Icardi paylaşımını kaldırdı!

Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 euro ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 euro'luk kısmı Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 euro ise şirketimiz tarafından ödenecektir.

GALATASARAY HABERLERİ - Paris Saint-Germain istedi Galatasaray Icardi paylaşımını kaldırdı!

Galatasaray'ın bu açıklaması, Fransız taraftarları memnun etmedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Paris Saint-Germain istedi Galatasaray Icardi paylaşımını kaldırdı!

Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılıların, PSG'nin ricası üzerine bu paylaşımı sildiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Paris Saint-Germain istedi Galatasaray Icardi paylaşımını kaldırdı!

Paris ekibinden 6 milyon 750 bin euro alan ve bunun sadece 750 bin eurosunu sarı-kırmızılıların üstleneceği mali detayların PSG'yi zorda bıraktığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Paris Saint-Germain istedi Galatasaray Icardi paylaşımını kaldırdı!

Buna karşın KAP bildiriminde ve internet sitesinde, Icardi'ye 750 bin euro verileceği bilgisi bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Paris Saint-Germain istedi Galatasaray Icardi paylaşımını kaldırdı!

MAURO ICARDI KİMDİR?

19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Paris Saint-Germain istedi Galatasaray Icardi paylaşımını kaldırdı!

Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Paris Saint-Germain istedi Galatasaray Icardi paylaşımını kaldırdı!

İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Paris Saint-Germain istedi Galatasaray Icardi paylaşımını kaldırdı!

1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Paris Saint-Germain istedi Galatasaray Icardi paylaşımını kaldırdı!

Icardi, kariyerinde en çok Inter'de forma giydi. Milano temsilcisinde 219 karşılaşmaya çıkarken 124 gol kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Paris Saint-Germain istedi Galatasaray Icardi paylaşımını kaldırdı!

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro...

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