GALATASARAY HABERLERİ - Paris Saint-Germain istedi Galatasaray Icardi paylaşımını kaldırdı!

Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına az bir zaman kala Mauro Icardi'yi İstanbul'a getiren Galatasaray'ın bu hamlesi dünyada yankı buldu.
Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına az bir zaman kala Mauro Icardi'yi İstanbul'a getiren Galatasaray'ın bu hamlesi dünyada yankı buldu.
Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli golcüsü Paris Saint-Germain'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Galatasaray, Icardi transferinin mali detaylarını hem KAP bildirimi ile hem de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 euro ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 euro'luk kısmı Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 euro ise şirketimiz tarafından ödenecektir.
Galatasaray'ın bu açıklaması, Fransız taraftarları memnun etmedi.
Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılıların, PSG'nin ricası üzerine bu paylaşımı sildiği öğrenildi.
Paris ekibinden 6 milyon 750 bin euro alan ve bunun sadece 750 bin eurosunu sarı-kırmızılıların üstleneceği mali detayların PSG'yi zorda bıraktığı öğrenildi.
Buna karşın KAP bildiriminde ve internet sitesinde, Icardi'ye 750 bin euro verileceği bilgisi bulunuyor.
MAURO ICARDI KİMDİR?
19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.
Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi.
İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.
1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı.
Icardi, kariyerinde en çok Inter'de forma giydi. Milano temsilcisinde 219 karşılaşmaya çıkarken 124 gol kaydetti.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro...