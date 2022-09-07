Haberler Galatasaray Galatasaraylı Haris Seferovic'e dair sürpriz transfer gelişmesi! Talibi çıktı

Galatasaraylı Haris Seferovic'e dair sürpriz transfer gelişmesi! Talibi çıktı

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların yazın Benfica'dan kadrosuna kattığı Haris Seferovic'e dair sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'a yakın zamanda transfer olan Seferovic'e, talip çıktı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 12:57
Galatasaraylı Haris Seferovic'e dair sürpriz transfer gelişmesi! Talibi çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Nef Stadyumu'nda ağırladığı Gaziantep FK'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaraylı Haris Seferovic'e dair sürpriz transfer gelişmesi! Talibi çıktı

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, 8 Eylül'de sona erecek transfer dönemi için girişimlerini hızlandırdı.

Galatasaraylı Haris Seferovic'e dair sürpriz transfer gelişmesi! Talibi çıktı

Cimbom, PSG forması giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile anlaşma sağladı.

Galatasaraylı Haris Seferovic'e dair sürpriz transfer gelişmesi! Talibi çıktı

Golcü futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için gece saatlerinde İstanbul'a gelecek.

Galatasaraylı Haris Seferovic'e dair sürpriz transfer gelişmesi! Talibi çıktı

Sassuolo forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan ile de anlaşma sağlayan Galatasaray, İtalyan ekibiyle bonservis bedeli konusunda yaşanan sorun nedeniyle transferden vazgeçti.

Galatasaraylı Haris Seferovic'e dair sürpriz transfer gelişmesi! Talibi çıktı

Adı Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, James Rodriguez, Omar Campos ve Fode Ballo-Toure gibi birçok isimle anılan sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de merak konusu.

Galatasaraylı Haris Seferovic'e dair sürpriz transfer gelişmesi! Talibi çıktı

Geçtiğimiz sezon kadroda yer alan birçok ismi takımdan gönderen sarı-kırmızılıların 8 Eylül'e kadar birkaç isimle daha yollarını ayıracağı öne sürüldü.

Galatasaraylı Haris Seferovic'e dair sürpriz transfer gelişmesi! Talibi çıktı

Galatasaray'da Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, İsmail Çipe, Christian Luyindama, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan'ın da takımdan ayrılması bekleniyor.

Galatasaraylı Haris Seferovic'e dair sürpriz transfer gelişmesi! Talibi çıktı

Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimlerin perşembe gününe kadar netleşmesi beklenirken, Çizme basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Galatasaraylı Haris Seferovic'e dair sürpriz transfer gelişmesi! Talibi çıktı

SEFEROVIC'E AEK KANCASI

Asporcom.tr editörü Mert Kılıç'ın İtalyan gazeteci Matteo Moretto'dan derlediği habere göre, Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Haris Seferovic'e AEK'nın talip olduğunu öne sürdü.

Galatasaraylı Haris Seferovic'e dair sürpriz transfer gelişmesi! Talibi çıktı

TEKLİF YAPILDI

Moretto, Yunan ekibinin deneyimli forvet için teklifte bulunduğunu yazdı.

Galatasaraylı Haris Seferovic'e dair sürpriz transfer gelişmesi! Talibi çıktı

Seferovic bu sezon Galatasaray formasıyla 5 maça çıktı.

Galatasaraylı Haris Seferovic'e dair sürpriz transfer gelişmesi! Talibi çıktı

337 dakika süre alan İsviçreli forvet, gol ve asist katkısı üretemedi.

Galatasaraylı Haris Seferovic'e dair sürpriz transfer gelişmesi! Talibi çıktı

Benfica ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden İsviçreli golcünün şartlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

Galatasaraylı Haris Seferovic'e dair sürpriz transfer gelişmesi! Talibi çıktı

30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.

DİĞER
Erling Haaland, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’yi geride bıraktı! Şampiyonlar Ligi’nde kimse ondan önce bunu başaramadı…
Galatasaray az atıyor öz atıyor! Dikkat çeken istatistik
G.Saray'dan transferde Morgan Sanson bombası!
Sol bek operasyonu! 1 ayrılık 1 imza
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan transferde Morgan Sanson bombası!
G.Saray'dan bir bomba hamle daha! Fırsat transferi Premier Lig'den gelecek
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 7 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
YKS EK TERCİH ÖDEMESİ NASIL YAPILIR? | YKS ek tercih ödemesi ne zaman, hangi bankaya yatırılacak? Ek tercih ücreti ne kadar?
MÜGE ANLI CANLI - Müge Anlı izle son bölüm (Müge Anlı ile Tatlı Sert CANLI YAYIN İZLE)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın yeni transferinin geliş saati belli oldu! Beşiktaş'ın yeni transferinin geliş saati belli oldu! 13:19
G.Saray'dan transferde Morgan Sanson bombası! G.Saray'dan transferde Morgan Sanson bombası! 13:09
Seferovic'e dair sürpriz transfer gelişmesi! Talibi çıktı Seferovic'e dair sürpriz transfer gelişmesi! Talibi çıktı 12:57
Tottenham - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi Tottenham - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 12:51
Inter - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi Inter - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 12:47
Sol bek operasyonu! 1 ayrılık 1 imza Sol bek operasyonu! 1 ayrılık 1 imza 12:43
Daha Eski
Barcelona - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 12:42
Atletico Madrid - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 12:39
Club Brugge - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi Club Brugge - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 12:35
Napoli - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi Napoli - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 12:31
Eintracht Frankfurt - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi Eintracht Frankfurt - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 12:27
Chelsea'den flaş ayrılık kararı! Chelsea'den flaş ayrılık kararı! 12:23