Galatasaraylı Haris Seferovic'e dair sürpriz transfer gelişmesi! Talibi çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Nef Stadyumu'nda ağırladığı Gaziantep FK'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Nef Stadyumu'nda ağırladığı Gaziantep FK'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, 8 Eylül'de sona erecek transfer dönemi için girişimlerini hızlandırdı.
Cimbom, PSG forması giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile anlaşma sağladı.
Golcü futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için gece saatlerinde İstanbul'a gelecek.
Sassuolo forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan ile de anlaşma sağlayan Galatasaray, İtalyan ekibiyle bonservis bedeli konusunda yaşanan sorun nedeniyle transferden vazgeçti.
Adı Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, James Rodriguez, Omar Campos ve Fode Ballo-Toure gibi birçok isimle anılan sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de merak konusu.
Geçtiğimiz sezon kadroda yer alan birçok ismi takımdan gönderen sarı-kırmızılıların 8 Eylül'e kadar birkaç isimle daha yollarını ayıracağı öne sürüldü.
Galatasaray'da Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, İsmail Çipe, Christian Luyindama, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan'ın da takımdan ayrılması bekleniyor.
Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimlerin perşembe gününe kadar netleşmesi beklenirken, Çizme basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
SEFEROVIC'E AEK KANCASI
Asporcom.tr editörü Mert Kılıç'ın İtalyan gazeteci Matteo Moretto'dan derlediği habere göre, Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Haris Seferovic'e AEK'nın talip olduğunu öne sürdü.
TEKLİF YAPILDI
Moretto, Yunan ekibinin deneyimli forvet için teklifte bulunduğunu yazdı.
Seferovic bu sezon Galatasaray formasıyla 5 maça çıktı.
337 dakika süre alan İsviçreli forvet, gol ve asist katkısı üretemedi.
Benfica ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden İsviçreli golcünün şartlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.
30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.