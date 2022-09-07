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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan James Rodriguez için kiralama teklifi yaptı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transfer döneminin bitimine az bir zaman kala hareketli saatler geçiren Galatasaray, bir bomba daha patlatmak üzere... Sarı-kırmızılı kulüp Kolombiyalı yıldız James Rodriguez için kiralama teklifi yaptı. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 14:36 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 14:59
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan James Rodriguez için kiralama teklifi yaptı

Transfer döneminin bitimine az bir zaman kala hareketli saatler geçiren Galatasaray, bir bomba daha patlatmak üzere... A Spor'un son dakika haberine göre sarı-kırmızılı kulüp Kolombiyalı yıldız James Rodriguez için kiralama teklifi yaptı. Al Rayyan kulübü ile ücret paylaşımı konusunda görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. Oyuncu ile anlaşma sağlandı.

JAMES RODRIGUEZ KİMDİR?
12 Temmuz 1991 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Envigado altyapısında başladı. Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi takımların formalarını giydi. 2021 yılında Katar Ligi takımlarından Al Rayyan'a 8 milyon euro bonservis bedeli ile transfer oldu. Kolombiya Milli Takımı ile çıktığı 86 karşılaşmada 24 gole imzasını attı. 31 yaşındaki deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro... James Rodriguez, 10 numara mevkisinde forma giyiyor.

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