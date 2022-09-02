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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Miralem Pjanic için G.Saray iddiası!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren ve bu sezon Barcelona'da istediği süreyi bulamayan Pjanic için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınına göre Bosna Hersekli futbolcu için Galatasaray devreye girdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Miralem Pjanic için G.Saray iddiası!

Her mevkisine iddiaların ardı arkasının kesilmediği Galatasaray için tanıdık bir isim ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Miralem Pjanic için G.Saray iddiası!

O oyuncu da geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş formasını giyen Pjanic oldu.


GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Miralem Pjanic için G.Saray iddiası!

İtalyan haber sitelerinde yer alan haberde tecrübeli orta saha oyuncusunun Barcelona'da istenmediği, kendisinin de Katalan ekibinde devam etmek istemediğinin altı çizildi ve yeniden Türkiye'ye gelebileceği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Miralem Pjanic için G.Saray iddiası!

"ÇÖPE ATAMAZ"

Aklının hala Juventus'ta olduğunu hatırlatılıp "Ancak beklediği teklif bir türlü gelmedi."

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Miralem Pjanic için G.Saray iddiası!

Bu durumda Barcelona'da kadro dışı kalıp bir sezonu çöpe atmaktansa sarı-kırmızılı takıma kiralık olarak gelmeyi kabul edebilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Miralem Pjanic için G.Saray iddiası!

En azından artık Türkiye ligini de daha iyi tanıyor..." denildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Miralem Pjanic için G.Saray iddiası!

Pjanic ile Fransa'dan birkaç kulübün daha ilgilendiğinin altı çizildi. Pjanic'in değeri 9 milyon euro civarında.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Miralem Pjanic için G.Saray iddiası!

PJANIC KİMDİR?
2 Nisan 1990 doğumlu oyuncu 32 yaşında.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Miralem Pjanic için G.Saray iddiası!

Boşnak yıldızın sözleşmesi Barcelona ile 30 Haziran 2024 yılında sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Miralem Pjanic için G.Saray iddiası!

32 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 9.5 milyon Euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Miralem Pjanic için G.Saray iddiası!

Pjanic geçen sezon Beşiktaş formasıyla 26 maçta görev aldı.



GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Miralem Pjanic için G.Saray iddiası!

Pjanic bu maçlarda sadece 4 asistle oynadı.

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