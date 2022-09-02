GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Miralem Pjanic için G.Saray iddiası!

Her mevkisine iddiaların ardı arkasının kesilmediği Galatasaray için tanıdık bir isim ortaya atıldı.
Her mevkisine iddiaların ardı arkasının kesilmediği Galatasaray için tanıdık bir isim ortaya atıldı.
Her mevkisine iddiaların ardı arkasının kesilmediği Galatasaray için tanıdık bir isim ortaya atıldı.
"ÇÖPE ATAMAZ"
Aklının hala Juventus'ta olduğunu hatırlatılıp "Ancak beklediği teklif bir türlü gelmedi."
Bu durumda Barcelona'da kadro dışı kalıp bir sezonu çöpe atmaktansa sarı-kırmızılı takıma kiralık olarak gelmeyi kabul edebilir.
En azından artık Türkiye ligini de daha iyi tanıyor..." denildi.
Pjanic ile Fransa'dan birkaç kulübün daha ilgilendiğinin altı çizildi. Pjanic'in değeri 9 milyon euro civarında.
PJANIC KİMDİR?
2 Nisan 1990 doğumlu oyuncu 32 yaşında.
Boşnak yıldızın sözleşmesi Barcelona ile 30 Haziran 2024 yılında sona erecek.
32 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 9.5 milyon Euro.
Pjanic bu maçlarda sadece 4 asistle oynadı.
İspanyol ekibi Barcelona'da süre bulamayan yıldız oyuncu transfere sıcak bakıyor.
Buna göre Pjanic'e Galatasaray dışında birçok takımın ilgisi var.