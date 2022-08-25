GALATASARAY HABERLERİ - Cengiz Ünder Atalanta'ya gidiyor

Son dakika Galatasaray haberleri... Marsilya'da teknik direktör İgor Tudor ile yıldızı barışmayan Cengiz Ünder kendine kulüp aramaya devam ediyor. Taraftarların Galatasaray forması altında görmeyi çok istediği futbolcu, Atalanta'ya yakın...
Marsilya'dateknik direktör İgor Tudor ile yıldızı barışmayan Cengiz Ünder kendine kulüp aramaya devam ediyor. Taraftarların Galatasaray forması altında görmeyi çok istediği futbolcu, Atalanta'ya yakın... Marsilya ve Atalanta'nın Cengiz-Malinovsky takası için görüşmelerini sürdürdüğü ve temasların olumlu ilerlediği belirtildi.