Galatasaray'ın transferde Belotti ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

Kadrosuna yaptığı takviyelerle büyük yankı uyandıran Galatasaray'da harekat devam ediyor.
Kadrosuna yaptığı takviyelerle büyük yankı uyandıran Galatasaray'da harekat devam ediyor.
Son olarak Torreira ve Mertens transferleriyle taraftarını coşturan sarı-kırmızılılar, yeni bir bomba için kolları sıvadı.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Cimbom'da 2 mevki ön planda bulunuyor.
Buruk, yönetimle yaptığı görüşmede santrfor ve stoper takviyelerinin elzem olduğunu ifade etti.
Bu hedef doğrultusunda hamlelerini yapan sarı-kırmızılı kurmaylar, listedeki isimlerle temaslarını hızlandırdı.
Takıma direkt katkı sağlayacak bir golcüyü kadroya katmak isteyen Galatasaray, yoğun bir uğraş veriyor.
Zengin bir hücum hattı oluşturmayı amaçlayan sarı-kırmızılılarda dünyaca ünlü 2 isim gündeme gelmişti.
Transferde öne çıkan isimler PSG'den Icardi ve bonservisi elinde olan İtalyan golcü Belotti olmuştu.
Icardi'nin transferi için yapılan görüşmeler, finansal şartların ağır olması nedeniyle askıya alındı.
Rotayı Belotti'ye çeviren Galatasaray, transferde ısrarcı bir tutum sergiliyor.
BELOTTI'YE YENİ TEKLİF!
Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği yıldız futbolcu için yeni bir teklif yapıldı.
İtalyan golcüye teklifini yükselten sarı-kırmızılıların transferde beklemeye geçtiği belirtildi.
SportItalia'dan Alfredo Pedulla'nın paylaştığı haberde; Galatasaray'ın Belotti için yaptığı yeni teklife yer verildi.
Sarı-kırmızılıların, bonservisi elinde olan yıldız golcüye yıllık 4.5 milyon euro artı imza parası teklif ettiği öne sürüldü.
Yeni adresi merak konusu olan Belotti, bir süredir Roma'yı bekliyor.
ROMA'NIN TEKLİFİ GERİDE KALDI!
Roma'nın yaptığı teklifin Galatasaray'dan daha geride kaldığı belirtiliyor.
İtalyan ekibinden yeni bir hamle gelip gelmeyeceği şu an için belirsizliğini koruyor.