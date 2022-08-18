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Galatasaray'ın transferde Belotti ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Andrea Belotti aşkı devam ediyor. Golcü takviyesi için uzun süredir çalışmalar yapan sarı-kırmızılılar, İtalyan golcüyü kadroya katmak için yoğun bir uğraş veriyor. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcuya imza attırmak isteyen Cimbom, yeni bir teklifte bulundu. Galatasaray bu hamlesiyle, transferdeki Roma'nın rakam olarak önüne geçti. İşte Belotti'ye sunulan yeni teklif ve yaşanan son gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 09:36 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 09:45
BURAK ŞENTÜRK
Galatasaray'ın Belotti ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

Kadrosuna yaptığı takviyelerle büyük yankı uyandıran Galatasaray'da harekat devam ediyor.

Galatasaray'ın Belotti ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

Son olarak Torreira ve Mertens transferleriyle taraftarını coşturan sarı-kırmızılılar, yeni bir bomba için kolları sıvadı.

Galatasaray'ın Belotti ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Cimbom'da 2 mevki ön planda bulunuyor.

Galatasaray'ın Belotti ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

Buruk, yönetimle yaptığı görüşmede santrfor ve stoper takviyelerinin elzem olduğunu ifade etti.

Galatasaray'ın Belotti ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

Bu hedef doğrultusunda hamlelerini yapan sarı-kırmızılı kurmaylar, listedeki isimlerle temaslarını hızlandırdı.

Galatasaray'ın Belotti ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

Takıma direkt katkı sağlayacak bir golcüyü kadroya katmak isteyen Galatasaray, yoğun bir uğraş veriyor.

Galatasaray'ın Belotti ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

Zengin bir hücum hattı oluşturmayı amaçlayan sarı-kırmızılılarda dünyaca ünlü 2 isim gündeme gelmişti.

Galatasaray'ın Belotti ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

Transferde öne çıkan isimler PSG'den Icardi ve bonservisi elinde olan İtalyan golcü Belotti olmuştu.

Galatasaray'ın Belotti ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

Icardi'nin transferi için yapılan görüşmeler, finansal şartların ağır olması nedeniyle askıya alındı.

Galatasaray'ın Belotti ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

Rotayı Belotti'ye çeviren Galatasaray, transferde ısrarcı bir tutum sergiliyor.

Galatasaray'ın Belotti ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

BELOTTI'YE YENİ TEKLİF!
Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği yıldız futbolcu için yeni bir teklif yapıldı.

Galatasaray'ın Belotti ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

İtalyan golcüye teklifini yükselten sarı-kırmızılıların transferde beklemeye geçtiği belirtildi.

Galatasaray'ın transferde Belotti ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

SportItalia'dan Alfredo Pedulla'nın paylaştığı haberde; Galatasaray'ın Belotti için yaptığı yeni teklife yer verildi.

Galatasaray'ın Belotti ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

Sarı-kırmızılıların, bonservisi elinde olan yıldız golcüye yıllık 4.5 milyon euro artı imza parası teklif ettiği öne sürüldü.

Galatasaray'ın Belotti ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

Yeni adresi merak konusu olan Belotti, bir süredir Roma'yı bekliyor.

Galatasaray'ın Belotti ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

ROMA'NIN TEKLİFİ GERİDE KALDI!
Roma'nın yaptığı teklifin Galatasaray'dan daha geride kaldığı belirtiliyor.

Galatasaray'ın Belotti ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

İtalyan ekibinden yeni bir hamle gelip gelmeyeceği şu an için belirsizliğini koruyor.

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