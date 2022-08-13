Cimbom ikisinden birini alacak! Eşi transfere engel olabilir

Galatasaray sezon başında hücum hattında değişikliğe gitmişti.
Galatasaray sezon başında hücum hattında değişikliğe gitmişti.
Mostafa Mohamed'in yerine Haris Seferovic'i transfer eden sarı-kırmızılılarda yönetimin hedefi daha da yüksekti.
"Haris Seferovic'ten de iyisini alacağız" diyen sarıkırmızılarda 'transfer sihirbazı' Erden Timur, dünyaca ünlü iki yıldızla temasa geçmişti.
Biri Torino ile kontratı sona eren Andrea Belotti, diğer ise PSG'nin elden çıkarmak istediği Mauro İcardi.
Galatasaray transfer komitesi iki süper yıldızdan birini kısa süre içinde takıma kazandımak için yoğun çaba sarf ediyor.
Cimbom'un istediği Andrea Belotti için İtalyan basınında da birçok haber yer alıyor.
La Gazetta dello Sport "Galatasaray, Andrea Belotti için geniş çaplı bir kontrat teklif etti.
Sarı-kırmızılılar bonservisi elinde olduğu için başka talipleri de olan 28 yaşındaki İtalyan yıldızdan cevap bekliyor.
Bu sırada Paris Saint Germain ile yollarını ayıracak olan Maurico İcardi ile de temas kuruldu.
Galatasaray, 29 yaşındaki forveti kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Fransız temsilcisinden yıllık 9.5 milyon euro kazanan oyuncunun ücretinin sadece bir kısmını Aslan ödeyecek.
BELOTTI'DE RAKİPLER NICE, ROMA VE EŞİ
Andrea Belotti'nin Torino ile kontratı sona erdi. Bonservisi elinde o lduğu için talibi de çok.
İtalyan yıldızın, yurt içi ve yurt dışı tarifesi de farklı.
Belotti'nin asıl isteği Roma'ya transfer olmak.
İtalyan temsilcisi maksimum 2.8 milyon euro'ya çıkıyor.
Ancak İtalyan devine gidemese dahi yurt dışına sıcak bakıyor.
O zaman da rakam 3.5 milyon euro'ya çıkıyor.
Ayrıca bir bu kadar da imza parası istiyor.
Eşinin İtalya'dan ayrılmak istememesi de transferin önünde bir engel.