Haberler Galatasaray Cimbom ikisinden birini alacak! Eşi transfere engel olabilir

Cimbom ikisinden birini alacak! Eşi transfere engel olabilir

Galatasaray'da "Seferovic'ten iyisini alacağız" diyen yönetim bastırıyor. Transferde büyük oynayan Galatasaray hücum hattına bir transfer daha yapacak. Erden Timur, Belotti ve İcardi ile görüştü. Cevap bekleniyor...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Cimbom ikisinden birini alacak! Eşi transfere engel olabilir

Galatasaray sezon başında hücum hattında değişikliğe gitmişti.

Cimbom ikisinden birini alacak! Eşi transfere engel olabilir

Mostafa Mohamed'in yerine Haris Seferovic'i transfer eden sarı-kırmızılılarda yönetimin hedefi daha da yüksekti.

Cimbom ikisinden birini alacak! Eşi transfere engel olabilir

"Haris Seferovic'ten de iyisini alacağız" diyen sarıkırmızılarda 'transfer sihirbazı' Erden Timur, dünyaca ünlü iki yıldızla temasa geçmişti.

Cimbom ikisinden birini alacak! Eşi transfere engel olabilir

Biri Torino ile kontratı sona eren Andrea Belotti, diğer ise PSG'nin elden çıkarmak istediği Mauro İcardi.

Cimbom ikisinden birini alacak! Eşi transfere engel olabilir

Galatasaray transfer komitesi iki süper yıldızdan birini kısa süre içinde takıma kazandımak için yoğun çaba sarf ediyor.

Cimbom ikisinden birini alacak! Eşi transfere engel olabilir

Cimbom'un istediği Andrea Belotti için İtalyan basınında da birçok haber yer alıyor.

Cimbom ikisinden birini alacak! Eşi transfere engel olabilir

La Gazetta dello Sport "Galatasaray, Andrea Belotti için geniş çaplı bir kontrat teklif etti.

Cimbom ikisinden birini alacak! Eşi transfere engel olabilir

Sarı-kırmızılılar bonservisi elinde olduğu için başka talipleri de olan 28 yaşındaki İtalyan yıldızdan cevap bekliyor.

Cimbom ikisinden birini alacak! Eşi transfere engel olabilir

Bu sırada Paris Saint Germain ile yollarını ayıracak olan Maurico İcardi ile de temas kuruldu.

Cimbom ikisinden birini alacak! Eşi transfere engel olabilir

Galatasaray, 29 yaşındaki forveti kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Cimbom ikisinden birini alacak! Eşi transfere engel olabilir

Fransız temsilcisinden yıllık 9.5 milyon euro kazanan oyuncunun ücretinin sadece bir kısmını Aslan ödeyecek.

Cimbom ikisinden birini alacak! Eşi transfere engel olabilir

BELOTTI'DE RAKİPLER NICE, ROMA VE EŞİ

Andrea Belotti'nin Torino ile kontratı sona erdi. Bonservisi elinde o lduğu için talibi de çok.

Cimbom ikisinden birini alacak! Eşi transfere engel olabilir

İtalyan yıldızın, yurt içi ve yurt dışı tarifesi de farklı.

Cimbom ikisinden birini alacak! Eşi transfere engel olabilir

Belotti'nin asıl isteği Roma'ya transfer olmak.

Cimbom ikisinden birini alacak! Eşi transfere engel olabilir

İtalyan temsilcisi maksimum 2.8 milyon euro'ya çıkıyor.

Cimbom ikisinden birini alacak! Eşi transfere engel olabilir

Ancak İtalyan devine gidemese dahi yurt dışına sıcak bakıyor.

Cimbom ikisinden birini alacak! Eşi transfere engel olabilir

O zaman da rakam 3.5 milyon euro'ya çıkıyor.

Cimbom ikisinden birini alacak! Eşi transfere engel olabilir

Ayrıca bir bu kadar da imza parası istiyor.

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