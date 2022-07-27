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SALERNITANA - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Salernitana - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak??

Salernitana ile hazırlık maçı yapacak Galatasaray için çalışmalar tamamlandı ve beklenen gün geldi. Futbolseverler, maçın yayın saatini, yayınlanacağı kanalı ve muhtemel 11'leri araştırmaya başladı. Peki, Salernitana - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Salernitana - Galatasaray karşılaşmasının detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 14:00
SALERNITANA - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Salernitana - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak??

Galatasaray, yeni sezonda Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hedefliyor ve bunun için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılı ekibin çıkacağı 5. hazırlık maçı olan Salernitana karşılaşması için heyecanlı bekleyiş devam ederken; futbolseverler Salernitana - Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağını sorguluyor. İşte Salernitana - Galatasaray mücadelesine dair merak edilenler...

SALERNITANA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salernitana - Galatasaray maçı 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak ve karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.

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SALERNITANA - GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE
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