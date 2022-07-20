Galatasaray'a transferde kötü haber! Idrissa Gueye projeyi beğenmedi

Orta saha mevkisi için yoğun bir uğraş veren Galatasaray'a Fransa'dan kötü haber geldi.
Orta saha mevkisi için yoğun bir uğraş veren Galatasaray'a Fransa'dan kötü haber geldi.
O mevkiye ilk olarak Sergio Oliveira takviyesini yapan Cimbom, harekatı sürdürüyor.
Nokta atışı bir transferi bitirmek isteyen sarı-kırmızılılar, PSG'nin Senegalli yıldızı Idrissa Gueye'yi gündemine almıştı.
Fransız basını, bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Gueye'nin yapılan teklifi reddettiğini yazdı.
L'Equipe, Senegalli orta sahanın sarı-kırmızılı ekibin projesini ilgi çekici bulmadığı iddia etti.
Öte yandan Gueye'nin maaş taleplerinin de Galatasaray'a fazla geldiği belirtildi.
32 yaşındaki oyuncunun, bu sezon PSG'de şans bulacağını düşündüğü ifade edildi.
Senegalli orta sahanın kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
Kariyerine ülkesinin Diambars takımında başlayan Gueye, 2008 yılında Lille'in B Takımı'na geçti.
2010 yılında A Takım'a yükselen Idrissa Gana Gueye, 2015 yılında 9 milyon euro'ya Aston Villa'ya transfer oldu.
1 sene sonra 8.5 milyon euro'ya Everton'ın yolunu tutan Senegalli futbolcu, burada gösterdiği performansla yıldızını parlattı.
Yükselen grafiğiyle PSG'nin dikkatini çeken Gueye, 30 milyon euro bonservis bedeliyle Fransız devine transfer oldu.
Merkez orta saha mevkisinde forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, ön libero bölgesinde de görev yapabiliyor.
Senegalli orta saha, ülkesinin milli takımında 94 maçta 7 gollük performans sergiledi.
Idrissa Gueye'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
Kariyerinde 430 resmi karşılaşmada görev alan Gueye, 18 gol attı ve 17 asist kaydetti.