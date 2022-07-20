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Galatasaray'a transferde kötü haber! Idrissa Gueye projeyi beğenmedi

Son dakika spor haberi: Transferde belirlenen mali yapıdan taviz vermeyi düşünmeyen Galatasaray, hedefteki isimlerle uzun görüşmeler yapıyor. İnce eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılılar, orta saha rotasyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor. İlk olarak Sergio Oliveira'yı renklerine bağlayan Cimbom, bir süredir PSG'nin yıldızı Idrissa Gueye'nin peşine düşmüştü. Senegalli yıldıza teklifini sunan Aslan'a transferde kötü haber geldi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:53
Galatasaray'a transferde kötü haber! Idrissa Gueye projeyi beğenmedi

Orta saha mevkisi için yoğun bir uğraş veren Galatasaray'a Fransa'dan kötü haber geldi.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Idrissa Gueye projeyi beğenmedi

O mevkiye ilk olarak Sergio Oliveira takviyesini yapan Cimbom, harekatı sürdürüyor.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Idrissa Gueye projeyi beğenmedi

Nokta atışı bir transferi bitirmek isteyen sarı-kırmızılılar, PSG'nin Senegalli yıldızı Idrissa Gueye'yi gündemine almıştı.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Idrissa Gueye projeyi beğenmedi

Fransız basını, bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Gueye'nin yapılan teklifi reddettiğini yazdı.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Idrissa Gueye projeyi beğenmedi

L'Equipe, Senegalli orta sahanın sarı-kırmızılı ekibin projesini ilgi çekici bulmadığı iddia etti.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Idrissa Gueye projeyi beğenmedi

Öte yandan Gueye'nin maaş taleplerinin de Galatasaray'a fazla geldiği belirtildi.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Idrissa Gueye projeyi beğenmedi

32 yaşındaki oyuncunun, bu sezon PSG'de şans bulacağını düşündüğü ifade edildi.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Idrissa Gueye projeyi beğenmedi

Senegalli orta sahanın kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Idrissa Gueye projeyi beğenmedi

Kariyerine ülkesinin Diambars takımında başlayan Gueye, 2008 yılında Lille'in B Takımı'na geçti.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Idrissa Gueye projeyi beğenmedi

2010 yılında A Takım'a yükselen Idrissa Gana Gueye, 2015 yılında 9 milyon euro'ya Aston Villa'ya transfer oldu.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Idrissa Gueye projeyi beğenmedi

1 sene sonra 8.5 milyon euro'ya Everton'ın yolunu tutan Senegalli futbolcu, burada gösterdiği performansla yıldızını parlattı.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Idrissa Gueye projeyi beğenmedi

Yükselen grafiğiyle PSG'nin dikkatini çeken Gueye, 30 milyon euro bonservis bedeliyle Fransız devine transfer oldu.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Idrissa Gueye projeyi beğenmedi

Merkez orta saha mevkisinde forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, ön libero bölgesinde de görev yapabiliyor.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Idrissa Gueye projeyi beğenmedi

Senegalli orta saha, ülkesinin milli takımında 94 maçta 7 gollük performans sergiledi.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Idrissa Gueye projeyi beğenmedi

Idrissa Gueye'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

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