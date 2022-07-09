Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray transferde rüzgarı arkasına aldı! İmzalar devam edecek...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray transferde rüzgarı arkasına aldı! İmzalar devam edecek...

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da yeni sezon planlaması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Sergio Oliveira transferinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılarda yaz transfer döneminde hareketlilik devam edecek. Bu bağlamda Cimbom'un transfer dönemi sonlanana kadar 5-6 futbolcuya daha imza attıracağı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 18:41
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray transferde rüzgarı arkasına aldı! İmzalar devam edecek...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampa giren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray transferde rüzgarı arkasına aldı! İmzalar devam edecek...

Yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezonu zirvede tamamlamayı hedefleyen Cimbom, transferde gaza bastı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray transferde rüzgarı arkasına aldı! İmzalar devam edecek...

Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş ile resmi sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Sergio Oliveira transferinde de mutlu sona ulaştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray transferde rüzgarı arkasına aldı! İmzalar devam edecek...

Cimbom, cuma günü İstanbul'a gelen Portekizli futbolcuyla sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalayacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray transferde rüzgarı arkasına aldı! İmzalar devam edecek...

Sarı-kırmızılı yönetim, Oliveira takviyesi sonrası transferde gaza basacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray transferde rüzgarı arkasına aldı! İmzalar devam edecek...

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda eksik bölgeleri tamamlamayı hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray transferde rüzgarı arkasına aldı! İmzalar devam edecek...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, transfer dönemi sonuna kadar 5-6 oyuncuyu daha kadrosuna dahil etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray transferde rüzgarı arkasına aldı! İmzalar devam edecek...

4 MEVKİYE TRANSFER YAPILACAK

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Brezilyalı futbolcu Marcao'nun Sevilla'ya transferi sonrası stoper, ön libero, forvet arkası ve santrfor mevkilerine takviye yapılması yönünde karar alındı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray transferde rüzgarı arkasına aldı! İmzalar devam edecek...

Defans hattında Alman futbolcu Jerome Boateng ve sarı-kırmızılı eski futbolcusu Jason Denayer listede yer alırken, ön libero takviyesi için Paris Saint Germain'de forma giyen Senegalli futbolcu Idrissa Gueye listenin başında bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray transferde rüzgarı arkasına aldı! İmzalar devam edecek...

Bu transferin gerçekleşmesi için şartların oluşmasını bekleyen yönetim, alternatif isimler arasında yer alan Portekizli William Carvalho ile de görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray transferde rüzgarı arkasına aldı! İmzalar devam edecek...

Sarı-kırmızılı takımda santrfor bölgesi için İsviçreli futbolcu Haris Seferovic, satın alma opsiyonuyla kiralanması halinde düşünülüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray transferde rüzgarı arkasına aldı! İmzalar devam edecek...

Bu mevki için alternatif isimler arasında yer alan Umut Bozok'un, istediği yıllık ücretten dolayı transferi şu an için zor görünüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray transferde rüzgarı arkasına aldı! İmzalar devam edecek...

Daha önce girişimde bulunulan Norveçli hücum oyuncusu Ola Solbakken'in, teknik direktör Okan Buruk'un tam istediği tarzda bir oyuncu olmadığı, bu nedenle de transferinin geri plana düştüğü öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray transferde rüzgarı arkasına aldı! İmzalar devam edecek...

Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosuna dahil edilmeyen Sacha Boey'in kiralanması ya da bonservisiyle satışı düşünülüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray transferde rüzgarı arkasına aldı! İmzalar devam edecek...

Bu arada Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği Jackson Muleka'nın, sarı-kırmızılı kulübün transfer gündemine hiç gelmediği bildirildi.

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