TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray transferde rüzgarı arkasına aldı! İmzalar devam edecek...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampa giren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampa giren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezonu zirvede tamamlamayı hedefleyen Cimbom, transferde gaza bastı.
Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş ile resmi sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Sergio Oliveira transferinde de mutlu sona ulaştı.
Cimbom, cuma günü İstanbul'a gelen Portekizli futbolcuyla sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalayacak.
Sarı-kırmızılı yönetim, Oliveira takviyesi sonrası transferde gaza basacak.
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda eksik bölgeleri tamamlamayı hedefliyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, transfer dönemi sonuna kadar 5-6 oyuncuyu daha kadrosuna dahil etmeyi planlıyor.
4 MEVKİYE TRANSFER YAPILACAK
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Brezilyalı futbolcu Marcao'nun Sevilla'ya transferi sonrası stoper, ön libero, forvet arkası ve santrfor mevkilerine takviye yapılması yönünde karar alındı.
Defans hattında Alman futbolcu Jerome Boateng ve sarı-kırmızılı eski futbolcusu Jason Denayer listede yer alırken, ön libero takviyesi için Paris Saint Germain'de forma giyen Senegalli futbolcu Idrissa Gueye listenin başında bulunuyor.
Bu transferin gerçekleşmesi için şartların oluşmasını bekleyen yönetim, alternatif isimler arasında yer alan Portekizli William Carvalho ile de görüşmelerini sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı takımda santrfor bölgesi için İsviçreli futbolcu Haris Seferovic, satın alma opsiyonuyla kiralanması halinde düşünülüyor.
Bu mevki için alternatif isimler arasında yer alan Umut Bozok'un, istediği yıllık ücretten dolayı transferi şu an için zor görünüyor.
Daha önce girişimde bulunulan Norveçli hücum oyuncusu Ola Solbakken'in, teknik direktör Okan Buruk'un tam istediği tarzda bir oyuncu olmadığı, bu nedenle de transferinin geri plana düştüğü öğrenildi.
Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosuna dahil edilmeyen Sacha Boey'in kiralanması ya da bonservisiyle satışı düşünülüyor.
Bu arada Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği Jackson Muleka'nın, sarı-kırmızılı kulübün transfer gündemine hiç gelmediği bildirildi.