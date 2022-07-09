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Sturm Graz - Galatasaray maçı CANLI | Sturm Graz GS maçı izle

Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Sturm Graz ile karşılaşıyor. Gelecek sezon için mutlak şampiyonluk parolasıyla çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Merkur Stadyumu'nda Sturm Graz ile kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 20:33
Sturm Graz - Galatasaray maçı CANLI | Sturm Graz GS maçı izle

2021-2022 sezonunda beklentilerin altında kalan Galatasaray, yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'u takımın başına getiren sarı-kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam ediyor.


Çalışmalarını Avusturya'nın Graz şehrinde sürdüren Galatasaray, ilk provasını Sturm Graz ile yapıyor.

Sturm Graz ile Galatasaray arasındaki mücadele, Merkur Arena'da oynanıyor.

STURM GRAZ - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER:

Sturm Graz: Siebenhandl, Gazibegovic, Wüthrich, Affengruber, Schnegg, Stankovic, Hierlander, Prass, Horvat, Höjlund, Jantscher

Galatasaray: Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Olimpiu Morutan, Oğulcan Çağlayan

STURM GRAZ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Sturm Graz - Galatasaray maçı 20:30'da başladı. Karşılaşma Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.

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