Tam Sevilla'ya göre

Galatasaray'dan ayrılan yardımcı antrenör Albert Riera, Sevilla'nın Marcao'yu kaçırmaması gerektiğini ifade etti. ABC gazetesine konuşan Riera, "Geçen yıl Roma neredeyse onu elimizden alıyordu. Ama biz onu tutmayı başardık. Şimdi Sevilla'ya gider mi bilemiyorum ama İspanya'da oynamak için mükemmel niteliklere sahip. Onunla antrenman yapmak bir lükstü" dedi. Albert Riera ayrıca Marcao'nun transferi için "Umarım operasyon kısa sürede tamamlanır" ifadesini kullandı.

12 MİLYON EURO'YA BİTER

İspanyol Marca da Marcao'ya geniş yer ayırırken, Brezilyalı futbolcunun, Sevilla dışında bir takıma gitmek istemediği bildirildi. Oyuncu için G.Saray yönetiminin 15 milyon euro talep ettiği ifade edilirken, transferin 10-12 milyon euro civarında gerçekleşebileceği belirtildi.