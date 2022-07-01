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Galatasaray Erik Botheim ile anlaşmaya vardı! Transferde o detaylar...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, golcü transferinde bombayı patlattı. Galatasaray, Krasnodar'da forma giyen Erik Botheim ile anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılıların Erik Botheim transferinde önemli bir detay kaldı. Eğer o detay da çözülürse, resmi açıklama gelecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 15:55
Galatasaray Erik Botheim ile anlaşmaya vardı! Transferde o detaylar...

Okan Buruk yönetiminde yeni sezona hazırlanan Galatasaray golcü transferinde anlaşmaya vardı.

Galatasaray Erik Botheim ile anlaşmaya vardı! Transferde o detaylar...

SAVUNMAYA ABDÜLKERİM HAMLESİ

Galatasaray'da gelecek sezon adına ilk transfer Abdülkerim Bardakcı oldu.

Galatasaray Erik Botheim ile anlaşmaya vardı! Transferde o detaylar...

Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken savunmacıyla transfer için anlaştı.

Galatasaray Erik Botheim ile anlaşmaya vardı! Transferde o detaylar...

Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada Konyaspor'a 2 milyon 800 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini belirtti.

Galatasaray Erik Botheim ile anlaşmaya vardı! Transferde o detaylar...

Öte yandan Abdülkerim Bardakcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Galatasaray Erik Botheim ile anlaşmaya vardı! Transferde o detaylar...

GOLCÜ TRANSFERİNDE ANLAŞMA TAMAM

Yeni sezon için start veren Galatasaray iddialı bir kadro kurmak için girişimlerini sürdürüyor.

Galatasaray Erik Botheim ile anlaşmaya vardı! Transferde o detaylar...

Yeni transferler için girişimlerini sportif direktör Cenk Ergün yönetiminde sürdüren sarı-kırmızılı takım golcü transferinde anlaşmaya vardı.

Galatasaray Erik Botheim ile anlaşmaya vardı! Transferde o detaylar...

İmza parası ile beraber maaşlarının ödenmemesinden dolayı Krasnodar ile olan sözleşmesini fesheden Eril Botheim'ın hukuki durumunu araştıran sarı-kırmızılılar 22 yaşındaki oyuncu ile anlaştı.

Galatasaray Erik Botheim ile anlaşmaya vardı! Transferde o detaylar...

RESMİ İMZA İÇİN HUKUKİ ARAŞTIRMA YAPILIYOR

Hukuksal bir sorun ile karşılaşmak istemeyen Cim-Bom bu konuda farklı yerlerden görüş alıyor.

Galatasaray Erik Botheim ile anlaşmaya vardı! Transferde o detaylar...

Milliyet'in haberine göre, Galatasaray bu konuda "olur" yanıtı alırsa Botheim'in transferinin resmiyet kazanacağı öğrenildi.

Galatasaray Erik Botheim ile anlaşmaya vardı! Transferde o detaylar...

SAVAŞ NEDENİYLE SERBEST KALDI

22 yaşındaki oyuncu, Bodo formasıyla dikkatleri çekti.

Galatasaray Erik Botheim ile anlaşmaya vardı! Transferde o detaylar...

Botheim, Ocak 2022'de 7 buçuk milyon avro bonservisle Rus ekibi Krasnodar'un yolunu tuttu.

Galatasaray Erik Botheim ile anlaşmaya vardı! Transferde o detaylar...

Ukrayna Rusya arasında çıkan savaş, genç oyuncunun Krasnodar'da maça çıkmadan serbest kalmasına neden oldu.

Galatasaray Erik Botheim ile anlaşmaya vardı! Transferde o detaylar...

AVRUPA'DA 6 MAÇ: 4 GOL - 4 ASİST

Bodo Glimt formasıyla 46 maçta 22 gol atıp 10 asist yapan Erik Botheim geleceğin çok önemli yıldızı olarak gösteriliyor. Genç yıldız güçlü fiziği ve hata toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çekiyor.

Galatasaray Erik Botheim ile anlaşmaya vardı! Transferde o detaylar...

UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı 6 maçta 4 gol, 4 asist yapan Norveçli oyuncu, Avrupa'nın önemli takımlarının takibindeydi.

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