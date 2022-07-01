Galatasaray Erik Botheim ile anlaşmaya vardı! Transferde o detaylar...

Okan Buruk yönetiminde yeni sezona hazırlanan Galatasaray golcü transferinde anlaşmaya vardı.
Okan Buruk yönetiminde yeni sezona hazırlanan Galatasaray golcü transferinde anlaşmaya vardı.
SAVUNMAYA ABDÜLKERİM HAMLESİ
Galatasaray'da gelecek sezon adına ilk transfer Abdülkerim Bardakcı oldu.
Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken savunmacıyla transfer için anlaştı.
Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada Konyaspor'a 2 milyon 800 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini belirtti.
Öte yandan Abdülkerim Bardakcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.
GOLCÜ TRANSFERİNDE ANLAŞMA TAMAM
Yeni sezon için start veren Galatasaray iddialı bir kadro kurmak için girişimlerini sürdürüyor.
Yeni transferler için girişimlerini sportif direktör Cenk Ergün yönetiminde sürdüren sarı-kırmızılı takım golcü transferinde anlaşmaya vardı.
İmza parası ile beraber maaşlarının ödenmemesinden dolayı Krasnodar ile olan sözleşmesini fesheden Eril Botheim'ın hukuki durumunu araştıran sarı-kırmızılılar 22 yaşındaki oyuncu ile anlaştı.
RESMİ İMZA İÇİN HUKUKİ ARAŞTIRMA YAPILIYOR
Hukuksal bir sorun ile karşılaşmak istemeyen Cim-Bom bu konuda farklı yerlerden görüş alıyor.
Milliyet'in haberine göre, Galatasaray bu konuda "olur" yanıtı alırsa Botheim'in transferinin resmiyet kazanacağı öğrenildi.
SAVAŞ NEDENİYLE SERBEST KALDI
22 yaşındaki oyuncu, Bodo formasıyla dikkatleri çekti.
Botheim, Ocak 2022'de 7 buçuk milyon avro bonservisle Rus ekibi Krasnodar'un yolunu tuttu.
Ukrayna Rusya arasında çıkan savaş, genç oyuncunun Krasnodar'da maça çıkmadan serbest kalmasına neden oldu.
AVRUPA'DA 6 MAÇ: 4 GOL - 4 ASİST
Bodo Glimt formasıyla 46 maçta 22 gol atıp 10 asist yapan Erik Botheim geleceğin çok önemli yıldızı olarak gösteriliyor. Genç yıldız güçlü fiziği ve hata toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çekiyor.
UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı 6 maçta 4 gol, 4 asist yapan Norveçli oyuncu, Avrupa'nın önemli takımlarının takibindeydi.