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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Solbakken şoku! İtalyan devi araya girdi

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Solbakken şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların transferini bitirmeye çok yaklaştığı Norveçli yıldız konusunda can sıkıcı bir gelişme yaşandı. İtalyan devi Roma'da sportif direktör Tiago Pinto, Solbakken’le görüşüp teklif yaptı... İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Solbakken şoku! İtalyan devi araya girdi

Galatasaray sıcak transfer gündeminde yer alan Ola Solbakken'i bitirmeye hazırlanırken, İtalya'dan kötü haberler geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Solbakken şoku! İtalyan devi araya girdi

Takvim'in haberine göre; Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto, Norveçli yıldızla görüşerek resmi teklif yaptı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Solbakken şoku! İtalyan devi araya girdi

Daha önce yapılan pazarlıklar sonrasında Galatasaray'ın teklifini kabul eden Solbakken'in Roma'nın ilgisi sonrası karar değiştirebileceği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Solbakken şoku! İtalyan devi araya girdi

Sarı-kırmızılılar'ın hedefi, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun ardından Bodo Glimt kulübünü de ikna ederek mutlu sona ulaşmaktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Solbakken şoku! İtalyan devi araya girdi

Yapılan son görüşmede Norveç kulübü ile arada yaklaşık 500 bin Euro'luk fark kalmıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Solbakken şoku! İtalyan devi araya girdi

Galatasaray yönetimi, Roma'nın devreye girmesinin ardından Solbakken konusundaki temaslara hız verme kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Solbakken şoku! İtalyan devi araya girdi

Sarı- kırmızılılar gelecek açısından çok önemli bir yatırım olarak gördüğü genç futbolcuyu mutlaka kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Solbakken şoku! İtalyan devi araya girdi

Bu sezon Bodo formasıyla 21 maçta 8 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Ola Solbakken geleceğin yıldız adayı olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Solbakken şoku! İtalyan devi araya girdi

Kariyerine Rosenborg altyapısında başlayan Solbakken, 2015 yılında Rosenborg'un ikinci takımına geçti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Solbakken şoku! İtalyan devi araya girdi

Genç hücum oyuncusu 2018 yılında bedelsiz olarak Ranheim'e transfer oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Solbakken şoku! İtalyan devi araya girdi

2020 yılında Bodo Glimt'in yolunu tutan Ola Solbakken, burada gösterdiği performansla dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Solbakken şoku! İtalyan devi araya girdi

Ola Solbakken, sağ kanat mevkisinin haricinde sol kanatta da görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Solbakken şoku! İtalyan devi araya girdi

Norveçli futbolcu, ülkesinin milli takımında 2 karşılaşmada boy gösterdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Solbakken şoku! İtalyan devi araya girdi

Ola Solbakken'in güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Solbakken şoku! İtalyan devi araya girdi

23 yaşındaki oyuncunun Bodo Glimt'teki sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona erecek.

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