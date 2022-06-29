TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Solbakken şoku! İtalyan devi araya girdi

Galatasaray sıcak transfer gündeminde yer alan Ola Solbakken'i bitirmeye hazırlanırken, İtalya'dan kötü haberler geldi.
Galatasaray sıcak transfer gündeminde yer alan Ola Solbakken'i bitirmeye hazırlanırken, İtalya'dan kötü haberler geldi.
Takvim'in haberine göre; Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto, Norveçli yıldızla görüşerek resmi teklif yaptı.
Daha önce yapılan pazarlıklar sonrasında Galatasaray'ın teklifini kabul eden Solbakken'in Roma'nın ilgisi sonrası karar değiştirebileceği belirtiliyor.
Sarı-kırmızılılar'ın hedefi, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun ardından Bodo Glimt kulübünü de ikna ederek mutlu sona ulaşmaktı.
Yapılan son görüşmede Norveç kulübü ile arada yaklaşık 500 bin Euro'luk fark kalmıştı.
Galatasaray yönetimi, Roma'nın devreye girmesinin ardından Solbakken konusundaki temaslara hız verme kararı aldı.
Sarı- kırmızılılar gelecek açısından çok önemli bir yatırım olarak gördüğü genç futbolcuyu mutlaka kadrosuna katmak istiyor.
Bu sezon Bodo formasıyla 21 maçta 8 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Ola Solbakken geleceğin yıldız adayı olarak gösteriliyor.
Kariyerine Rosenborg altyapısında başlayan Solbakken, 2015 yılında Rosenborg'un ikinci takımına geçti.
Genç hücum oyuncusu 2018 yılında bedelsiz olarak Ranheim'e transfer oldu.
2020 yılında Bodo Glimt'in yolunu tutan Ola Solbakken, burada gösterdiği performansla dikkat çekti.
Ola Solbakken, sağ kanat mevkisinin haricinde sol kanatta da görev yapabiliyor.
Norveçli futbolcu, ülkesinin milli takımında 2 karşılaşmada boy gösterdi.
Ola Solbakken'in güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.
23 yaşındaki oyuncunun Bodo Glimt'teki sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona erecek.