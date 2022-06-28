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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Isco transferinde dişli rakip

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemnek isteyen Galatasaray'da transfer çalışnaları hız kesmeden devam ediyor. Cimbom'da gündeme gelen isimlerden biri de Isco olmuştu. Real Madrid'den ayrılan yıldız futbolcu için İspanyol ekipleri sıraya girdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 15:57
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Isco transferinde dişli rakip

Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren ve gelecek sezon orta sahasını değiştirmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte, transfer çalışmalarına devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Isco transferinde dişli rakip

Şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan Galatasaray, orta saha transferine yoğunlaşmış durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Isco transferinde dişli rakip

Sarı-kırmızılı ekip bu bağlamda Real Madrid'le yollarını ayıran ve boşta olan Isco'yu gündemine almıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Isco transferinde dişli rakip

İspanyol yıldızın transferiyle alakalı son gelişmeleri Mundo Deportivo aktardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Isco transferinde dişli rakip

A Spor'dan Bora Salgın'ın İspanyol basınına dayandırdığı habere göre, 30 yaşındaki futbolcu geleceğiyle ilgili kararını henüz vermedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Isco transferinde dişli rakip

Isco ile Galatasaray'ın yanı sıra Real Betis, Roma ve Sevilla'nın da devrede olduğu belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Isco transferinde dişli rakip

Özellikle Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'nin eski öğrencisinin transferini özellikle istediği ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Isco transferinde dişli rakip

Haberde Galatasaraylı yöneticilerin Isco'yu ikna etmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Isco transferinde dişli rakip

İLK GÖRÜŞMEYİ TORRENT YAPMIŞTI

Haberde, "Domenec Torrent, Isco'yu ikna etmek için temasa geçmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Isco transferinde dişli rakip

Torrent'in ayrılmasına rağmen Galatasaray'ın ilgisi sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Isco transferinde dişli rakip

İtalya ve İngiltere'den beklediği teklifleri alamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Isco transferinde dişli rakip

Ancak İstanbul yolu açık görünüyor" denildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Isco transferinde dişli rakip

Sarı-kırmızılı ekiple, Isco arasında ücret pazarlıkları başlarken 30 yaşındaki futbolcunun indirim yapması halinde transferin bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Isco transferinde dişli rakip

Galatasaray geçtiğimiz sezon Cicaldau, Berkan Kutlu ve Taylan'ı orta sahada kullanmış ancak beklediği verim alınamamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Isco transferinde dişli rakip

Cimbom, Isco ile hem orta sahayı güçlendirmek hem de eski ihtişamlı günlerine geri dönmek istiyor.

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