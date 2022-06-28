GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Isco transferinde dişli rakip

Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren ve gelecek sezon orta sahasını değiştirmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren ve gelecek sezon orta sahasını değiştirmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan Galatasaray, orta saha transferine yoğunlaşmış durumda.
Sarı-kırmızılı ekip bu bağlamda Real Madrid'le yollarını ayıran ve boşta olan Isco'yu gündemine almıştı.
İspanyol yıldızın transferiyle alakalı son gelişmeleri Mundo Deportivo aktardı.
A Spor'dan Bora Salgın'ın İspanyol basınına dayandırdığı habere göre, 30 yaşındaki futbolcu geleceğiyle ilgili kararını henüz vermedi.
Isco ile Galatasaray'ın yanı sıra Real Betis, Roma ve Sevilla'nın da devrede olduğu belirtildi.
Özellikle Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'nin eski öğrencisinin transferini özellikle istediği ifade edildi.
Haberde Galatasaraylı yöneticilerin Isco'yu ikna etmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
İLK GÖRÜŞMEYİ TORRENT YAPMIŞTI
Haberde, "Domenec Torrent, Isco'yu ikna etmek için temasa geçmişti.
Torrent'in ayrılmasına rağmen Galatasaray'ın ilgisi sürüyor.
İtalya ve İngiltere'den beklediği teklifleri alamadı.
Ancak İstanbul yolu açık görünüyor" denildi.
Sarı-kırmızılı ekiple, Isco arasında ücret pazarlıkları başlarken 30 yaşındaki futbolcunun indirim yapması halinde transferin bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Galatasaray geçtiğimiz sezon Cicaldau, Berkan Kutlu ve Taylan'ı orta sahada kullanmış ancak beklediği verim alınamamıştı.
Cimbom, Isco ile hem orta sahayı güçlendirmek hem de eski ihtişamlı günlerine geri dönmek istiyor.
Real Madrid'de büyük başarılara imza atan İspanyol futbolcu, kariyeri boyunca 469 maça çıkarken 73 gol, 68 asist yaptı.
Geçen sezon ise fazla forma şansı bulamadı. 17 maçta forma giydi, 2 gollük katkı sunabildi.