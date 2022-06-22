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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Fransa'dan bir talip daha!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrıacak isimler de merak ediliyor. Bu isimlerin başında ise Mostafa Mohamed geliyor. Fransız kulüplerinin listesinde olan Mısırlı golcü için bir talip daha ortaya çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 18:16
KEMAL TAMTÜRK
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Fransa'dan bir talip daha!

Galatasaray'da Mostafa Mohamed konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Fransa'dan bir talip daha!

Sarı-Kırmızılılar, 1 Temmuz'a kadar Mısır ekibi Zamalek'e 4 milyon dolar ödeyerek oyuncusunun bonservisini almayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Fransa'dan bir talip daha!

24 yaşındaki golcünün talipleri de her geçen gün artıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Fransa'dan bir talip daha!

MOSTAFA MOHAMED LİGUE 1'E GİDEBİLİR

Mostafa'yı kadrosuna katmak isteyen Fransız ekibi Toulouse gelişmeleri yakından takip ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Fransa'dan bir talip daha!

Toulouse 1 Temmuz'dan sonra Galatasaray'ın kapısını çalacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Fransa'dan bir talip daha!

Geçtiğimiz yaz Mostafa ile Lyon, Bordeaux ve Atalanta ilgileniyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Fransa'dan bir talip daha!

Başarılı ismin geçtiğimiz sezon Bordeaux'a transferi son anda gerçekleşmemişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Fransa'dan bir talip daha!

FRANSA'DAN BİR TALİP DAHA

Fransız basınında yer alan haberde Mostafa Mohamed'e bir talip daha çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Fransa'dan bir talip daha!

Reims'in Mohamed için devreye girdiği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Fransa'dan bir talip daha!

Haberde ayrıca, Alman ekibi Schalke'nin de devrede olduğu iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Fransa'dan bir talip daha!

Ayrıca haberde İspanyol kulüplerinin de Mohamed için devreye girdiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Fransa'dan bir talip daha!

PİYASA DEĞERİ 6.5 MİLYON

24 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon 40 resmi maçta Sarı-Kırmızılı formayı giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Fransa'dan bir talip daha!

Bin 610 dakika sahada kalan Mısırlı yıldız 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Fransa'dan bir talip daha!

Transfermarkt verilerine göre, Mostafa'nın piyasa değeri 6.5 milyon euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Fransa'dan bir talip daha!

Mohamed, yıllık 750 bin euro garanti maaş alıyordu.

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