SON DAKİKA - Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi sona erdi!

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılılar resmi hesabından, İspanyol çalıştırıcının sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik Direktör Domènec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julián Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay'ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. tarafından feshedilmiştir.



Galatasaray'da Domenec Torrent, Burak Elmas'ın başkanlığı döneminde Fatih Terim'in ardından göreve gelmişti. Sarı-kırmızılı takımın başında 20 maça çıkan 59 yaşındaki teknik adam bu karşılaşmalarda; 7 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı.



YENİ HOCA OKAN BURUK!

Domenec Torrent'e veda eden Galatasaray'da Okan Buruk isminde karar kılındı. 48 yaşındaki çalıştırıcı, yeni sezonda sarı-kırmızılı takımın başında olacak.

2 MİLYON 149 BİN EURO ÖDENECEK

Galatasaray, Domenec Torrent ve ekibine 2.149.000 euro ödeyecek. Fesih bedeli olarak Domenec Torrent'e 1.5 milyon euro, Torrent'in yardımcılarına 649 bin Euro ödenecek.