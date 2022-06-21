Haberler Galatasaray Dursun Özbek'ten Galatasaray camiasına müjdeli haber!

Dursun Özbek'ten Galatasaray camiasına müjdeli haber!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nda açıklamalarda bulundu. Özbek, "Ada ile ilgili Galatasaraylılara müjdeyi vermek istiyorum. Allah'a şükür çözüme kavuştu. Bize ait olmayan bazı bölümler var. En kısa sürede onları da halledeceğiz." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 15:41
Dursun Özbek'ten Galatasaray camiasına müjdeli haber!

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk ve sportif A.Ş. sorumlusu Erden Timur, Galatasaray Adası'nda açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Ada ile ilgili Galatasaraylılara müjdeyi vermek istiyorum. Allah'a şükür çözüme kavuştu. Bize ait olmayan bazı bölümler var. En kısa sürede onları da halledeceğiz." dedi.

Teknik direkör konusunun sorulması üzerine konuşan Özbek, "Bugünkü gündemimiz Ada. Ada'ya yakında kavuşuyoruz. Buranın önce molozlardan temizlenmesi lazım. En kısa sürede üyelerimizn kullanımına açacağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ise, "Başkanımızın liderliği altında her yere koşuyoruz. En kısa zamanda olumlu şekilde sonuçlanacak. Üyelerimizle beraber burada bir araya geleceğiz. Bu Ada bizim için bir sembol." şeklinde konuştu.

Son olarak konuşan Erden Timur da, "İş makinaları çalışmaya başladı. İdari sınırlamaların müsaade ettiği sürece çalışmalar sürecek. Tüm çalışmalar hızla yapılıyor. Teknik direktör konusu kısa süre içinde açıklanacak." açıklamasını yaptı.

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