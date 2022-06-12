Haberler Galatasaray Burak Elmas’ın oyu belli oldu

Burak Elmas’ın oyu belli oldu

Koltuğunu devreden Burak Elmas dün oyunu 9. sandıkta kullanırken oy verirken çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Oy zarfının kenarının yırtık olması sebebiyle Elmas'ın Eşref Hamamcıoğlu'nu temsil eden 'sarı' renkteki oy pusulasını kullandığı görüldü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 06:50
Burak Elmas’ın oyu belli oldu

Koltuğunu devreden Burak Elmas dün oyunu 9. sandıkta kullanırken oy verirken çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Oy zarfının kenarının yırtık olması sebebiyle Elmas'ın Eşref Hamamcıoğlu'nu temsil eden 'sarı' renkteki oy pusulasını kullandığı görüldü. Öte yandan sosyal medyada, Elmas'ın ortaya çıkan görüntü için, "Benim oyum sarı-kırmızı... Hem sarı hem kırmızı pusula kullandım" dedi. Bu durumda Elmas'ın oyu geçersiz sayılırken sosyal medyada 'Bir Başkan nasıl geçersiz oy atar" eleştirileri yapıldı.

TEŞEKKÜR EDİP AYRILDI
Genel kurul toplantısı öncesinde üyelere seslenen eski Başkan Burak Elmas, bu zorlu süreçte kendisine tam destek veren ailesiyle görev sürecindeki ekip arkadaşlarına teşekkür etti ve iki başkan adayına başarılar diledi.

ALBAYRAK DA DESTEKLEDİ
Burak Elmas'ın yanı sıra genel kurulda gözler Mustafa Cengiz'in ekibindeydi. Cengiz'in eski yönetim kurulu üyeleri, idari yönden ibra olmadıkları için bu seçimde herhangi bir görev almazken Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın da Eşref Hamamcıoğlu'na destek verdikleri iddia edildi. Albayrak, "Sportif AŞ teklifi geldi ama kabul etmedim" açıklaması yapmıştı.

DİĞER
TÜRKİYE PUAN DURUMU | 11 Haziran 2022 Uluslar C Ligi güncel Türkiye Puan Durumu sıralaması Tablosu Nasıl, grupta kaçıncı sırada?
Diyarbakır'da 25 katlı binada yangın çıktı! 50'ye yakın kişi etkilendi,1 kişi hayatını kaybetti
Jesus önlemini aldı! F.Bahçe'ye Almanya'dan stoper geliyor
Girişimler başladı! Nelsson'un yerine 20'lik yıldız
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Girişimler başladı! Nelsson'un yerine 20'lik yıldız
Listesi ortaya çıktı! İşte Özbek'in hoca adayları
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
En yakın kandil ne zaman?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galler ile Belçika yenişemedi Galler ile Belçika yenişemedi 01:23
Gol düellosunda kazanan yok! Gol düellosunda kazanan yok! 01:23
Macaristan'da kazanan çıkmadı! Macaristan'da kazanan çıkmadı! 01:23
Dev maçta gol çıkmadı! Dev maçta gol çıkmadı! 01:23
Biz bu lige lüks geldik Biz bu lige lüks geldik 01:11
Rossi attı Uruguay farklı kazandı Rossi attı Uruguay farklı kazandı 01:10
Daha Eski
Serdarinho iş başında Serdarinho iş başında 01:09
Kuntz: Çok zor bir maçtı Kuntz: Çok zor bir maçtı 01:08
Beşiktaş Saiss'e kavuşuyor! Beşiktaş Saiss'e kavuşuyor! 01:06
G.Saray’la gurur duyacaksınız G.Saray’la gurur duyacaksınız 01:06
Rossi attı Uruguay farklı kazandı Rossi attı Uruguay farklı kazandı 01:05
Stefan Kuntz'dan sakatlık sözleri! Milli yıldız... Stefan Kuntz'dan sakatlık sözleri! Milli yıldız... 01:00