Burak Elmas’ın oyu belli oldu

Koltuğunu devreden Burak Elmas dün oyunu 9. sandıkta kullanırken oy verirken çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Oy zarfının kenarının yırtık olması sebebiyle Elmas'ın Eşref Hamamcıoğlu'nu temsil eden 'sarı' renkteki oy pusulasını kullandığı görüldü. Öte yandan sosyal medyada, Elmas'ın ortaya çıkan görüntü için, "Benim oyum sarı-kırmızı... Hem sarı hem kırmızı pusula kullandım" dedi. Bu durumda Elmas'ın oyu geçersiz sayılırken sosyal medyada 'Bir Başkan nasıl geçersiz oy atar" eleştirileri yapıldı.



TEŞEKKÜR EDİP AYRILDI

Genel kurul toplantısı öncesinde üyelere seslenen eski Başkan Burak Elmas, bu zorlu süreçte kendisine tam destek veren ailesiyle görev sürecindeki ekip arkadaşlarına teşekkür etti ve iki başkan adayına başarılar diledi.



ALBAYRAK DA DESTEKLEDİ

Burak Elmas'ın yanı sıra genel kurulda gözler Mustafa Cengiz'in ekibindeydi. Cengiz'in eski yönetim kurulu üyeleri, idari yönden ibra olmadıkları için bu seçimde herhangi bir görev almazken Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın da Eşref Hamamcıoğlu'na destek verdikleri iddia edildi. Albayrak, "Sportif AŞ teklifi geldi ama kabul etmedim" açıklaması yapmıştı.