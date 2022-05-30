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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu yolcu! Derslere başladı

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da başkanlık seçimi 11 Haziran'da yapılacak. Sarı-kırmızılılarda yeni sezonda kadroya kimin dahil edileceğinin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu. Avrupa'nın birçok dev kulübünün transfer listesine giren Kerem Aktürkoğlu'dan da flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu yolcu! Derslere başladı

Sezon bitti ve Galatasaray'da gözler Marcao ve Kerem'de...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu yolcu! Derslere başladı

Lig ve Avrupa maçlarına damga vuran iki oyuncunun yeni sezonda takımda yer alıp almayacağı büyük merak konusu...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu yolcu! Derslere başladı

Geçen sezon iki oyuncuyla sözleşme yenilemiş ve talip çıkması halinde, 'Sezon sonunda satış' sözü verilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu yolcu! Derslere başladı

Ancak araya giren kongre belirsizlik doğurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu yolcu! Derslere başladı

Başkan Elmas, satış izni vermeye yetkisi olmadığını, yeni yönetimi beklemeleri gerektiğini söyledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu yolcu! Derslere başladı

İki başkan adayı ise gelir gelmez Marcao ve Kerem'i satarsa taraftarın gözünde göreve 1-0 yenik başlamaktan korkuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu yolcu! Derslere başladı

Ama satılmamaları halinde oyuncuların performansının düşmesi ve bir daha bugünkü rakamların ortaya çıkmamasından da çekiniliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu yolcu! Derslere başladı

Öte yandan Lyon'un ciddi şekilde ilgilendiği Kerem Aktürkoğlu, Fransızca derslerine bile başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu yolcu! Derslere başladı

Kendisine Galatasaray Lisesi mezunu bir öğretmen tuttuğu, hatta ciddi bir ilerleme kaydettiği de öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu yolcu! Derslere başladı

Gelecek sezon Marsilya'da forma giyecek olan Bartuğ'un da aynı öğretmenden Fransızca dersi aldığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu yolcu! Derslere başladı

ASLAN'IN BEKLENTİSİ 15 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için en az 15 milyon euroluk transfer teklifi beklediği kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu yolcu! Derslere başladı

Sarı-kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi devam eden Kerem Aktürkoğlu'nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu yolcu! Derslere başladı

HAYALİ PREMİER LİG

Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz günlerde Vole'ye çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu yolcu! Derslere başladı

23 yaşındaki oyuncu transfer teklifleri hakkında gelen soruya şu cevabı vermişti:

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu yolcu! Derslere başladı

Hayalim tabii ki Premier Lig. Bence bütün futbolcuların hayalidir.

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