Okan geri döndü

Gıresunspor'a kiralanan kaleci Okan Kocuk, yeşil-beyazlı kulüp ile taraftarlara veda etti. 26 yaşındaki file bekçisi, ligin tamamlanmasıyla sarı-kırmızı ekibe geri döndü. Okan, sosyal medyadan "Yeri geldiğinde büyük zorluklarla hep beraber kenetlenerek başa çıktık. Bu güzel sezon ve sizinle beraber yaşadığımız tüm anılar benim için çok önemli ve hep öyle kalacak" dedi.
Gıresunspor'a kiralanan kaleci Okan Kocuk, yeşil-beyazlı kulüp ile taraftarlara veda etti. 26 yaşındaki file bekçisi, ligin tamamlanmasıyla sarı-kırmızı ekibe geri döndü. Okan, sosyal medyadan "Yeri geldiğinde büyük zorluklarla hep beraber kenetlenerek başa çıktık. Bu güzel sezon ve sizinle beraber yaşadığımız tüm anılar benim için çok önemli ve hep öyle kalacak" dedi.