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Galatasaray'da 9 milyon Euro'luk rahatlama! 8 futbolcu...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nu 13. sırada tamamlarken, hedeflerin de uzağında kaldı. Galatasaray, gelecek ve gönderilecek oyuncular ile ilgili de hesap kitap yapmaya başladı. Bununla beraber Galatasaray, mali olarak da büyük bir rahatlama sağladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 17:02
Galatasaray'da 9 milyon Euro'luk rahatlama! 8 futbolcu...

Galatasaray'da kötü geçen sezonun ardından başkanlık seçimi bekleniyor.

Galatasaray'da 9 milyon Euro'luk rahatlama! 8 futbolcu...

Sarı kırmızılılarda, yapılacak seçim sonrası kadro planlaması daha da netleşecek.

Galatasaray'da 9 milyon Euro'luk rahatlama! 8 futbolcu...

Cimbom'da takımda kalacak oyuncuların yanı sıra ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Galatasaray'da 9 milyon Euro'luk rahatlama! 8 futbolcu...

Bunun yanı sıra yeni gelecek başkanın Domenec Torrent ile çalışmayacağı düşünülüyor.

Galatasaray'da 9 milyon Euro'luk rahatlama! 8 futbolcu...

Yeni sezonda takımdan gidecek isimlerle birlikte büyük bir yenilenmeye yaşanacak.

Galatasaray'da 9 milyon Euro'luk rahatlama! 8 futbolcu...

Sarı kırmızılılarda sözleşmesi biten oyuncularla ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da 9 milyon Euro'luk rahatlama! 8 futbolcu...

Sezonun sona ermesinin ardından Galatasaray'da yaprak dökümü yaşandı.

Galatasaray'da 9 milyon Euro'luk rahatlama! 8 futbolcu...

Cimbom'da sözleşmeleri sona eren Ryan Babel, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Semih Kaya ve Fatih Öztürk serbest kaldı.

Galatasaray'da 9 milyon Euro'luk rahatlama! 8 futbolcu...

Ayrıca, Erick Pulgar, Inaki Pena ile Halil Dervişoğlu'nun da kiralık anlaşmaları bitti.

Galatasaray'da 9 milyon Euro'luk rahatlama! 8 futbolcu...

Bu oyuncular arasında Feghouli ve Ryan Babel en pahalı iki oyuncu olarak başı çekiyor.

Galatasaray'da 9 milyon Euro'luk rahatlama! 8 futbolcu...

8 oyuncunun gidişiyle birlikte Galatasaray Kulübü, 9 milyon 225 bin Euro artıya geçti.

Galatasaray'da 9 milyon Euro'luk rahatlama! 8 futbolcu...

Öte yandan yeni yönetimin, sözleşmesi sona eren oyuncularla yeniden masaya oturması da ihtimal dahilinde...

Galatasaray'da 9 milyon Euro'luk rahatlama! 8 futbolcu...

9 milyon Euro'luk rahatlama yaşayan Cimbom'da, bu bütçe yeni transferler için kullanılacak.

Galatasaray'da 9 milyon Euro'luk rahatlama! 8 futbolcu...

Elde edilen boşluk sonrası bonservisli futbolcu transferi de yapılabilecek.

Galatasaray'da 9 milyon Euro'luk rahatlama! 8 futbolcu...

Galatasaray'daki transfer hamleleri ise yeni hocanın gelmesiyle birlikte gerçekleşecek.

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