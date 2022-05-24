Galatasaray'da 9 milyon Euro'luk rahatlama! 8 futbolcu...

Galatasaray'da kötü geçen sezonun ardından başkanlık seçimi bekleniyor.
Sarı kırmızılılarda, yapılacak seçim sonrası kadro planlaması daha da netleşecek.
Cimbom'da takımda kalacak oyuncuların yanı sıra ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Galatasaray'da kötü geçen sezonun ardından başkanlık seçimi bekleniyor.
Sarı kırmızılılarda, yapılacak seçim sonrası kadro planlaması daha da netleşecek.
Cimbom'da takımda kalacak oyuncuların yanı sıra ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Bunun yanı sıra yeni gelecek başkanın Domenec Torrent ile çalışmayacağı düşünülüyor.
Yeni sezonda takımdan gidecek isimlerle birlikte büyük bir yenilenmeye yaşanacak.
Sarı kırmızılılarda sözleşmesi biten oyuncularla ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sezonun sona ermesinin ardından Galatasaray'da yaprak dökümü yaşandı.
Cimbom'da sözleşmeleri sona eren Ryan Babel, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Semih Kaya ve Fatih Öztürk serbest kaldı.
Ayrıca, Erick Pulgar, Inaki Pena ile Halil Dervişoğlu'nun da kiralık anlaşmaları bitti.
Bu oyuncular arasında Feghouli ve Ryan Babel en pahalı iki oyuncu olarak başı çekiyor.
8 oyuncunun gidişiyle birlikte Galatasaray Kulübü, 9 milyon 225 bin Euro artıya geçti.
Öte yandan yeni yönetimin, sözleşmesi sona eren oyuncularla yeniden masaya oturması da ihtimal dahilinde...
9 milyon Euro'luk rahatlama yaşayan Cimbom'da, bu bütçe yeni transferler için kullanılacak.
Elde edilen boşluk sonrası bonservisli futbolcu transferi de yapılabilecek.
Galatasaray'daki transfer hamleleri ise yeni hocanın gelmesiyle birlikte gerçekleşecek.