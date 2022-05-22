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Galatasaray'da Torrent fiyaskosu!

Fatih Terim'le başladığı sezonu Domenec Torrent'le bitiren Galatasaray'ın istatistikleri hiç iç açıcı değil... Terim'le ilk 20 hafta 27 puan toplayan Galatasaray 24 gol atıp 24 gol yiyerek 12. sırada yer almıştı. Terim'le 1.35 olan puan ortalaması, büyük umutlarla takımın başına getirilen Torrent'le ancak 1.38'e çıktı. İspanyol hoca döneminde ligde oynanan 18 maçta 25 puan toplayabilen sarı-kırmızılılar 27'ye 29 golle -2 averaja düştü. G.Saray 64 yıllık lig tarihinde 2. kez sezonu eksi averajla tamamladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Galatasaray'da Torrent fiyaskosu!

Fatih Terim'le başladığı sezonu Domenec Torrent'le bitiren Galatasaray'ın istatistikleri hiç iç açıcı değil... Terim'le ilk 20 hafta 27 puan toplayan Galatasaray 24 gol atıp 24 gol yiyerek 12. sırada yer almıştı. Terim'le 1.35 olan puan ortalaması, büyük umutlarla takımın başına getirilen Torrent'le ancak 1.38'e çıktı. İspanyol hoca döneminde ligde oynanan 18 maçta 25 puan toplayabilen sarı-kırmızılılar 27'ye 29 golle -2 averaja düştü. G.Saray 64 yıllık lig tarihinde 2. kez sezonu eksi averajla tamamladı.

SONUNDA KABUL ETTİ
Galatasaray'da başkan adaylarının devam etmek istemediği Domenec Torrent da sonunda ayrılığı kabul etti. Antalyaspor maçı sonrasında "Eğer görevde kalırsam mükemmel olur. Çünkü planımız, hangi oyuncularla oynayacağımız hep hazır" dedi ama "Eğer başka bir teknik direktör gelirse birçok maçını izlemek için Galatasaray'ın stadına gideceğim" diye de ekledi.

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