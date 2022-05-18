Dursun Özbek çatı aday

Galatasaray'da en çok merak edilen konu şüphesiz ki 11 Haziran'da yapılacak genel kurul... Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından gözler seçime çevrilmiş ve Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, başkanlığa adaylığını açıklamıştı. Ancak dün flaş bir gelişme yaşandı. Sarıkırmızılı kulübün eski başkanlardan Dursun Özbek, Galatasaray camiasından gelen baskı üzerine seçimde başkan adayı olmaya karar verdi.

ÖZGÖRKEY VE TİMUR...

'Çatı Aday' olarak nitelendirilebilecek bir konumda seçime girecek olan Dursun Özbek'in, Metin Öztürk ile güçlerini birleştirme kararı aldı ve Özbek başkanlığında seçime gidecek. Özbek'in listesinde Cemal Özgörkey ve Erden Timur gibi önemli isimler yer alacak, Metin Öztürk de ikinci başkan olacak. Resmi açıklamanın bugün yapılması b

4,5 YIL ÖNCE BAŞKANLIĞI KAYBETMİŞTİ

2014 yılında Galatasaray'da Duygun Yarsuvat'ın başkanlığındaki yönetim kuruluna başkan yardımcısı olarak giren Dursun Özbek, 23 Mayıs 2015'taki seçimde Galatasaray'ın 36. başkanı olmuştu. 2017'de Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Özbek, 20 Ocak 2018 tarihindeki seçimi rakibi Mustafa Cengiz'e karşı kaybetti. 26 Mayıs 2018'deki kongreyi de kazanamadı. 2 yıl 8 aylık görev sürecinde bir Süper Lig şampiyonluğu (2014-2015'te 4. yıldız kazanıldı), iki Türkiye Kupası, iki Süper Kupa sevinci yaşadı. Seçilirse 4,5 yıl sonra geri dönecek.