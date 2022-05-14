Onlara da sıra gelecek

Başkan adaylığını açıklayan Fırat Develioğlu, seçimi kazanacağını düşündüğünü ifade etti. Seçimin iptal olmasına sebep olan başvuruya imza atan Develioğlu, "Bir Galatasaray Kulübü üyesi olarak hakkımı aldım, kongreyi iptal ettirdim. Daha sonra başkan adayı oldum ve başkanlığı da alacağım" dedi. Mevcut adayları eleştiren Develioğlu, "TFF'ye karşı mücadele koyabilecek perspektif sergilemiyorlar. Başkanlık planlarını daha ileri yıllara bırakırlarsa, bir gün sıra onlara da gelecektir" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.