Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a transferde Axel Witsel müjdesi!

Yeni transferler Cicaldau ve Pulgar da orta sahadaki krizi sonlandıramadı.

Sarı-kırmızılı ekipte bundan dolayı orta saha transferi için harekete geçildi.

Yeni sezonda hem ön libero hem de 8 numaraya ihtiyacı olan Galatasaray birçok oyuncuyla temas halinde…