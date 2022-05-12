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Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a transferde Axel Witsel müjdesi!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın orta saha adayları arasında üst sıralarda bulunan Axel Witsel ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Borussia Dortmund'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Belçikalı yıldızın kulübünden sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, oyuncusunun geleceği hakkında önemli bir açıklamada bulundu. İşte flaş gelişmenin detayları ve o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 18:58
Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a transferde Axel Witsel müjdesi!

Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Galatasaray'da sezon boyunca orta saha krizi yaşandı.

Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a transferde Axel Witsel müjdesi!

Sarı-kırmızılı takımda en çok süreyi Taylan-Berkan ikilisi aldı.

Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a transferde Axel Witsel müjdesi!

Ancak iki oyuncu da bir türlü beklentileri karşılayamadı.

Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a transferde Axel Witsel müjdesi!

Yeni transferler Cicaldau ve Pulgar da orta sahadaki krizi sonlandıramadı.

Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a transferde Axel Witsel müjdesi!

Sarı-kırmızılı ekipte bundan dolayı orta saha transferi için harekete geçildi.

Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a transferde Axel Witsel müjdesi!

Yeni sezonda hem ön libero hem de 8 numaraya ihtiyacı olan Galatasaray birçok oyuncuyla temas halinde…

Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a transferde Axel Witsel müjdesi!

Lille'den sözleşmesi bitecek Xeka ile görüşmelerini sürdüren Cimbom'a Axel Witsel ismi önerilmişti.

Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a transferde Axel Witsel müjdesi!

Belçikalı yıldız oyuncu hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a transferde Axel Witsel müjdesi!

aspor.com.tr'den Bora Salgın'ın derlediği haberde; Dortmund'un teknik direktörü Marco Rose, oyuncusunun geleceği hakkında Galatasaray'ı da ilgilendiren bir açıklamada bulundu.

Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a transferde Axel Witsel müjdesi!

Tecrübeli çalıştırıcı, Witsel'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a transferde Axel Witsel müjdesi!

Rose, Dortmund'un Cumartesi günü Hertha Berlin ile oynayacağı maçla beraber Witsel'in son kez sarı-siyahlı forma giyeceğini belirtti.

Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a transferde Axel Witsel müjdesi!

Standard Liege, Benfica, Zenit, TJ Quanjian ve Dortmund formaları giyen Belçikalı futbolcu, kariyeri boyunca 617 maça çıktı, 91 gol attı, 48 de asist katkısında bulundu.

Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a transferde Axel Witsel müjdesi!

Bu sezon Borussia Dortmund'da 40 maça çıkan Axel Witsel istikrarlı bir görüntü çizdi.

Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a transferde Axel Witsel müjdesi!

Witsel bu maçlarda 2 gol üretirken 2 bin 688 dakika sahada kaldı.

Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a transferde Axel Witsel müjdesi!

İşte Marco Rose'un Dortmund'un internet sitesine yaptığı açıklama...

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