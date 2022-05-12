Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a transferde Axel Witsel müjdesi!

Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Galatasaray'da sezon boyunca orta saha krizi yaşandı.
Sarı-kırmızılı takımda en çok süreyi Taylan-Berkan ikilisi aldı.
Ancak iki oyuncu da bir türlü beklentileri karşılayamadı.
Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Galatasaray'da sezon boyunca orta saha krizi yaşandı.
Sarı-kırmızılı takımda en çok süreyi Taylan-Berkan ikilisi aldı.
Ancak iki oyuncu da bir türlü beklentileri karşılayamadı.
Yeni transferler Cicaldau ve Pulgar da orta sahadaki krizi sonlandıramadı.
Sarı-kırmızılı ekipte bundan dolayı orta saha transferi için harekete geçildi.
Yeni sezonda hem ön libero hem de 8 numaraya ihtiyacı olan Galatasaray birçok oyuncuyla temas halinde…
Lille'den sözleşmesi bitecek Xeka ile görüşmelerini sürdüren Cimbom'a Axel Witsel ismi önerilmişti.
Belçikalı yıldız oyuncu hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
aspor.com.tr'den Bora Salgın'ın derlediği haberde; Dortmund'un teknik direktörü Marco Rose, oyuncusunun geleceği hakkında Galatasaray'ı da ilgilendiren bir açıklamada bulundu.
Tecrübeli çalıştırıcı, Witsel'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.
Rose, Dortmund'un Cumartesi günü Hertha Berlin ile oynayacağı maçla beraber Witsel'in son kez sarı-siyahlı forma giyeceğini belirtti.
Standard Liege, Benfica, Zenit, TJ Quanjian ve Dortmund formaları giyen Belçikalı futbolcu, kariyeri boyunca 617 maça çıktı, 91 gol attı, 48 de asist katkısında bulundu.
Bu sezon Borussia Dortmund'da 40 maça çıkan Axel Witsel istikrarlı bir görüntü çizdi.
Witsel bu maçlarda 2 gol üretirken 2 bin 688 dakika sahada kaldı.
İşte Marco Rose'un Dortmund'un internet sitesine yaptığı açıklama...