GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'ın adı var kendi yok! 36 maçın 23'ünde...

Ancak bu anlarda da Muslera , Nelsson ve Alpaslan Öztürk devleşti.

DİREĞE TAKILDI

Son dakikalarda ise karşılıklı ataklar vardı. 84. dakikada Gomis'in şutunu Volkan çıkardı. 89'da ise Muslera bir kez daha sahnedeydi. Gulbrandsen'in yakın mesafeden kafasını sakatlanmak pahasına çıkardı.