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GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'ın adı var kendi yok! 36 maçın 23'ünde...

Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi. Muslera'nın kalede, Nelsson ve Alpaslan'ın defansta devleştiği karşılaşmada 1 puanı zor kurtardı. Cimbom bu sezon ligde 36 maçın 23'ünde puan kaybetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 10:17
GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'ın adı var kendi yok! 36 maçın 23'ünde...

Süper Lig'in sonları gelirken Galatasaray taraftarlarını kahretmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, Başakşehir karşısında da puan kaybetti: 0-0.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'ın adı var kendi yok! 36 maçın 23'ünde...

Müsabakanın ilk 10 dakikasında pozisyonlar bulan Galatasaray, skoru değiştiremedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'ın adı var kendi yok! 36 maçın 23'ünde...

Ardından oyuna ağırlığını koyan ev sahibi takım da girdiği pozisyonları gole çeviremeyince devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'ın adı var kendi yok! 36 maçın 23'ünde...

Maçın ikinci yarısında sarıkırmızılılar pozisyon üretmekte zorlanırken, Başakşehir üst üste tehlikeli ataklar geliştirdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'ın adı var kendi yok! 36 maçın 23'ünde...

Ancak bu anlarda da Muslera, Nelsson ve Alpaslan Öztürk devleşti.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'ın adı var kendi yok! 36 maçın 23'ünde...

DİREĞE TAKILDI

Son dakikalarda ise karşılıklı ataklar vardı. 84. dakikada Gomis'in şutunu Volkan çıkardı. 89'da ise Muslera bir kez daha sahnedeydi. Gulbrandsen'in yakın mesafeden kafasını sakatlanmak pahasına çıkardı.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'ın adı var kendi yok! 36 maçın 23'ünde...

90+4'te ise Pulgar'ın vuruşu kaleciden döndü. Ardından Barış Alper tamamlamak istedi ancak bu kez direkten geri geldi ve karşılaşma golsüz sona erdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'ın adı var kendi yok! 36 maçın 23'ünde...

Bir maçtan daha puan kaybıyla ayrılan Galatasaray 48 puanla, 13. sırada kaldı. Avrupa kupaları için mücadele eden Medipol Başakşehir ise 61 puanla 4. sırada yer aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'ın adı var kendi yok! 36 maçın 23'ünde...

BÜYÜK KUŞATMA

Başakşehir, dün Galatasaray kalesini tam anlamıyla abluka altına aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'ın adı var kendi yok! 36 maçın 23'ünde...

Toplam 21 şut çekerken 10'unda isabet sağladı ama 3 puanı getirecek golü bulamadı. Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray kalesine bir maçta en fazla ve isabetli şut çeken takım oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'ın adı var kendi yok! 36 maçın 23'ünde...

İSTANBUL KABUSU

Galatasaray, İstanbul takımlarına diş geçiremiyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye deplasmanda yenilen sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa ve Karagümrük'e konuk olduğu maçlardan beraberlikle ayrıldı. Dün akşam da Başakşehir karşısında 1 puana razı oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'ın adı var kendi yok! 36 maçın 23'ünde...

GOMIS FIRSATI HARCADI

Başakşehir karşısında formasını Mohamed'e kaptıran ve yedek soyunan Gomis, 68'de Mısırlı forvetin yerine oyuna girdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'ın adı var kendi yok! 36 maçın 23'ünde...

84'te ise net bir fırsatı kaçırdı. Ceza alanı dışında buluştuğu topu düzgün bir şekilde kontrol eden Gomis'in şutunu Volkan Babacan son anda kornere çeldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'ın adı var kendi yok! 36 maçın 23'ünde...

BOEY YİNE VASATTI

Sağ bekte görev yapan Sacha Boey, kötü bir performans ortaya koydu. Trezeguet'le eşleşen Fransız oyuncu, zaman zaman zor anlar yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'ın adı var kendi yok! 36 maçın 23'ünde...

11 ikili mücadelenin 5'in kaybeden Sacha Boey, 3 ortasında da isabet sağlayamadı. 1 şutunda ise Volkan Babacan'a takıldı.

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