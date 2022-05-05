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Kayseri Kadın FK 0-0 Galatasaray Hepsiburada (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 21. hafta maçında Kayseri Kadın Futbol Kulübü ile Galatasaray Hepsiburada golsüz berabere kaldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 18:13
Kayseri Kadın FK 0-0 Galatasaray Hepsiburada (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 21'inci hafta maçında Kayseri Kadın Futbol Kulübü, sezonun son iç saha maçında Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı ile golsüz berabere kaldı.

STAT: Sümer 1 Nolu

HAKEMLER: Cem Eray Turan Çelik, Eşmekaya, Erkan Kırçıl

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Senem Servet İnci - Sona Rahimova, Aybüke Aykul, Saniye Arslano (Dk.90 Elif Hemit), Alina Nahmadova, Adebesi Dosumu, Aysun Muradova, Cristine Nafula (Dk.90 Rabia Behlül), Şeyma Yücel (Dk.65 Şeyma Gencay), Birsen Bozbal (Dk.90 Canset Yiğit), Opa Clement Tukumbuke (Dk.90 Gülşen Urgun)

GALATASARAY HEPSİBURADA: Büşra Kenet - Zehra Yılmaz, Ijeoma Daniels, Yaren Çetin, Didem Dülber, Milica Denda, İsmigül Yalçıner, Zeynep Ece Güneş, Dajana Spasojevic (Dk.75 Cemre Kara), Samia Adam, Elena Santos (Dk.46 Evra Karaovalı)

KIRMIZI KART: Dk.78 Samia Adam (Galatasaray Hepsiburada)



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