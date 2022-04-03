GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da başkan adayları kimler?

Galatasaray Kulübünde 30 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul için adayların, 8 Nisan Cuma gününe kadar başvurularını yapmaları gerekiyor. Yıllık olağan mali genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas başkanlığındaki yönetimin seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığı sarı-kırmızılı kulüpte, şu ana kadar eski yöneticilerden Metin Öztürk ile eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıkladı.

Galatasaray Kulübü Divan Başkanı Aykutalp Derkan yaptığı açıklamada, başkan adaylarının yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurullarını oluşturan listeleri, 8 Nisan Cuma günü saat 18.00'e kadar eksiksiz olarak divan başkanlığına teslim etmeleri gerektiğini kaydetti.

ABDURRAHİM ALBAYRAK ADAY OLABİLECEK Mİ?

Derkan, yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle 2021'de gerçekleştirilen 2019 yılının olağan mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmeyen merhum başkan Mustafa Cengiz'in yönetim kurulunda bulunan Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal gibi isimlerin seçime girip giremeyeceği konusunda, "Onlar dilekçe verdi. Henüz karar vermedik, değerlendiriyoruz. Hukuki görüşleri toparlıyoruz. Kararımızı en kısa sürede açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Yıllık olağan mali genel kurulda 2022 yılının bütçesinin de onaylanmadığını hatırlatan Derkan, "Bütçenin tekrar genel kurulda onaylanması lazım. Artık yeni gelen yönetim bunu yapacak. Bu arada mevcut yönetim, geçen yılın bütçesinin 12'de biri kadar aylık harcama yapabilir. Yeni gelen yönetim de yetki genel kuruluna kadar, geçen yılın bütçesinin 12'de biri kadar harcamada bulunabilir. Çok kolay değil. Sadece günlük işleri yürütebilirler, önemli harcamaları yapamazlar" değerlendirmesinde bulundu.