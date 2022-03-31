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Üzerimize düşeni yapacağız

Başkan Burak Elmas, genel kurulun kararına saygı duyduğunu söyledi. Spor ödülleri töreni öncesi soruları yanıtlayan Elmas, "Söyleyecek bir şey yok. Genel kurul bir karar verdi. Galatasaray zor bir dönem geçiriyor. Buradan en iyi şekilde çıkmak çok önemli... Biz de son ana kadar üzerimize düşeni yapmaya, Galatasaray için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 06:50
Üzerimize düşeni yapacağız
Başkan Burak Elmas, genel kurulun kararına saygı duyduğunu söyledi. Spor ödülleri töreni öncesi soruları yanıtlayan Elmas, "Söyleyecek bir şey yok. Genel kurul bir karar verdi. Galatasaray zor bir dönem geçiriyor. Buradan en iyi şekilde çıkmak çok önemli... Biz de son ana kadar üzerimize düşeni yapmaya, Galatasaray için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
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