Üzerimize düşeni yapacağız

Başkan Burak Elmas, genel kurulun kararına saygı duyduğunu söyledi. Spor ödülleri töreni öncesi soruları yanıtlayan Elmas, "Söyleyecek bir şey yok. Genel kurul bir karar verdi. Galatasaray zor bir dönem geçiriyor. Buradan en iyi şekilde çıkmak çok önemli... Biz de son ana kadar üzerimize düşeni yapmaya, Galatasaray için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Başkan Burak Elmas, genel kurulun kararına saygı duyduğunu söyledi. Spor ödülleri töreni öncesi soruları yanıtlayan Elmas, "Söyleyecek bir şey yok. Genel kurul bir karar verdi. Galatasaray zor bir dönem geçiriyor. Buradan en iyi şekilde çıkmak çok önemli... Biz de son ana kadar üzerimize düşeni yapmaya, Galatasaray için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.