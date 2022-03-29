Çilek mevsimi

Yeni seçim tarihinin belli olmasıyla gözler adaylara çevrildi. İsmi adaylar arasında geçen Ünal Aysal'ın, "Galatasaray'da başkanlık koltuğuna bir kere oturdum. Bir daha oturmam" dediği iddia edilse de bunun gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
Yeni seçim tarihinin belli olmasıyla gözler adaylara çevrildi. İsmi adaylar arasında geçen Ünal Aysal'ın, "Galatasaray'da başkanlık koltuğuna bir kere oturdum. Bir daha oturmam" dediği iddia edilse de bunun gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. 'Çilek' transferleriyle ünlü eski başkan Aysal'ın üzerinde anlaşılması halinde aday olmaya sıcak baktığı ifade edildi.