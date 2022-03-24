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SPOR HABERİ - Fransızlar Kerem Aktürkoğlu'nu mercek altına aldı! Depremden kurtulup... (GS haberi)

Spor haberi... Galatasaray'daki performansıyla birçok kulübün dikkatini çekmeyi başaran genç yıldız Kerem Aktürkoğlu Fransa'da gündem oldu. Ülkenin önde gelen basın kuruluşlarından L'Equipe, Aktürkoğlu'na dair geniş bir makale kaleme alırken, oyuncuyu Ribery'e benzetti. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 14:12
SPOR HABERİ - Fransızlar Kerem Aktürkoğlu'nu mercek altına aldı! Depremden kurtulup... (GS haberi)

Galatasaray'daki performansıyla parmak ısırtan genç yıldız Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde boy göstermesinin ardından birçok dev kulübün de dikkatini çekmişti.

SPOR HABERİ - Fransızlar Kerem Aktürkoğlu'nu mercek altına aldı! Depremden kurtulup... (GS haberi)

Birçok kulübün listesine girmeyi başaran 23 yaşındaki yıldız, Fransız basınında da gündem olmayı başardı.

SPOR HABERİ - Fransızlar Kerem Aktürkoğlu'nu mercek altına aldı! Depremden kurtulup... (GS haberi)

Fransa'nın önde gelen haber kaynaklarından L'Equipe, yıldız oyuncu hakkında detaylı bilgiler sunan bir habere imza attı.

SPOR HABERİ - Fransızlar Kerem Aktürkoğlu'nu mercek altına aldı! Depremden kurtulup... (GS haberi)

İZMİT DEPREMİ
Haberde, "1999 yılında İzmit'teki yıkıcı depremden sağ kurtulan Kerem Aktürkoğlu, Türkiye'nin Portekiz karşısında en büyük umudu. 1999 yılında onu sağ salim ailesine kavuşturan dedesi, aynı zamanda Galatasaray'a da büyük bir oyuncu kazandırmış olabilir" ifadeleri kullanıldı.

SPOR HABERİ - Fransızlar Kerem Aktürkoğlu'nu mercek altına aldı! Depremden kurtulup... (GS haberi)

GOL SEVİNCİ
Gazete, Aktürkoğlu'nun yaptığı gol sevincinden ise "İstanbul'u kendine aşık eden Kerem Aktürkoğlu, gol sevinçlerinde sihirli bir değneği varmış gibi davranarak çok sevdiği 'Harry Potter' filmine göndermede bulunuyor. Harry Potter da tıpkı Kerem gibi Voldemort'a karşı hayatta kalmayı başarmıştı." şeklinde bahsetti.

SPOR HABERİ - Fransızlar Kerem Aktürkoğlu'nu mercek altına aldı! Depremden kurtulup... (GS haberi)

RIBERY BENZETMESİ
Kerem'in, 3. lig ekibi 24Erzincanspor'dan transfer edildiğine dikkat çeken gazete, "23 yaşındaki sağ ayaklı oyuncu, 2020 Eylül ayında Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim tarafından keşfedilmeden önce 3. lig ekibi Erzincanspor'da forma giyiyordu."

SPOR HABERİ - Fransızlar Kerem Aktürkoğlu'nu mercek altına aldı! Depremden kurtulup... (GS haberi)

"Tıpkı Galatasaray'a Fransa 3. ligden transfer olup bütün dünyaya adını duyuran Franck Ribery gibi." ifadelerini kullandı.

SPOR HABERİ - Fransızlar Kerem Aktürkoğlu'nu mercek altına aldı! Depremden kurtulup... (GS haberi)

XAVI'Yİ HAYRAN BIRAKTI
Haberde ayrıca Kerem'in, Barcelona Teknik Direktörü Xavi'yi hayran bırakmasından da bahsedildi.

SPOR HABERİ - Fransızlar Kerem Aktürkoğlu'nu mercek altına aldı! Depremden kurtulup... (GS haberi)

Haberin son kısmında Xavi'nin Kerem için söylediği, "Onu durdurmak için planlar yaptık. Açık ara takımının en iyi oyuncusu. İnanılmaz bir hücum silahı." ifadelerine yer verildi.

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