SPOR HABERİ - Fransızlar Kerem Aktürkoğlu'nu mercek altına aldı! Depremden kurtulup... (GS haberi)

İZMİT DEPREMİ
Haberde, "1999 yılında İzmit'teki yıkıcı depremden sağ kurtulan Kerem Aktürkoğlu, Türkiye'nin Portekiz karşısında en büyük umudu. 1999 yılında onu sağ salim ailesine kavuşturan dedesi, aynı zamanda Galatasaray'a da büyük bir oyuncu kazandırmış olabilir" ifadeleri kullanıldı.
GOL SEVİNCİ
Gazete, Aktürkoğlu'nun yaptığı gol sevincinden ise "İstanbul'u kendine aşık eden Kerem Aktürkoğlu, gol sevinçlerinde sihirli bir değneği varmış gibi davranarak çok sevdiği 'Harry Potter' filmine göndermede bulunuyor. Harry Potter da tıpkı Kerem gibi Voldemort'a karşı hayatta kalmayı başarmıştı." şeklinde bahsetti.
RIBERY BENZETMESİ
Kerem'in, 3. lig ekibi 24Erzincanspor'dan transfer edildiğine dikkat çeken gazete, "23 yaşındaki sağ ayaklı oyuncu, 2020 Eylül ayında Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim tarafından keşfedilmeden önce 3. lig ekibi Erzincanspor'da forma giyiyordu."