Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Wesley Sneijder futbola mı dönüyor? Utrecht...

Son dakika spor haberleri: Wesley Sneijder futbola mı dönüyor? Utrecht...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 2019 yılında kramponlarını asan 37 yaşındaki tecrübeli ismin futbola antrenör olarak dönebileceği ifade edildi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 09:19
Son dakika spor haberleri: Wesley Sneijder futbola mı dönüyor? Utrecht...

2019 yılında futbolu bıraktığını açıklayan Hollandalı yıldız bu kez sahalara teknik direktör olarak geri dönüyor.

Son dakika spor haberleri: Wesley Sneijder futbola mı dönüyor? Utrecht...

37 yaşındaki eski futbolcu için Hollanda basınından flaş bir iddia geldi.

Son dakika spor haberleri: Wesley Sneijder futbola mı dönüyor? Utrecht...

Akşam'ın Hollanda basınından derlediği habere göre, Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'ın FC Utrecht'in teknik direktör adaylarından biri olduğunu yazdı.

Son dakika spor haberleri: Wesley Sneijder futbola mı dönüyor? Utrecht...

İlk sırada ise bir diğer eski Hollandalı futbolcu Van Bommel var. Eğer Van Bommel'le anlaşma olmazsa Wesley Sneijder'a teklif götürülecek.

Son dakika spor haberleri: Wesley Sneijder futbola mı dönüyor? Utrecht...

Wesley Sneijder'in bir dönem Galatasaray ile de anılmıştı. Sarı-kırmızılılar Domenec Torrent'i takımın başına getirdiğinde 37 yaşındaki emekli futbolcuya yardımcı hocalık teklif etmiş, Sneijder bu teklifi kabul etmemişti.

Son dakika spor haberleri: Wesley Sneijder futbola mı dönüyor? Utrecht...

Wesley Sneijder, Galatasaray'da 2013-2017 yılları arasında forma giydi.

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